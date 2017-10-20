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В штаб-квартире BMW прошли обыски в связи с картельным сговором

Исполнительное подразделение Еврокомиссии на текущей неделе провело обыски в штаб-квартире Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в Мюнхене. В пресс-релизе комиссии говорится, что обыски проводятся в связи с картельным сговором немецких автопроизводителей. Однако название компании не уточняется. В BMW подтвердили факт обысков в головном офисе.

На данный момент разбирательство находится на стадии предварительного расследования, пишет Deutsche Welle.

В июле этого года Der Spiegel писал, что в 90-е гг. Daimler, BMW, Volkswagen, Porsche и ряд других производителей состояли в сговоре относительно цен, поставщиков, рынков и стратегий. Если это будет доказано, то этот сговор будет считаться одним из крупнейших за всю историю немецкой экономики.

Как пишет Suddeutsche Zeitung, Daimler уже обратился в Еврокомиссию с «явкой с повинной». Сотрудничество с регулятором поможет существенно смягчить наказание.