Гендиректором Volkswagen Group станет Герберт Дисс
Гендиректором немецкого автоконцерна Volkswagen Group станет Герберт Дисс. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«Правление и наблюдательный совет Volkswagen Aktiengesellschaft приняли решение о всестороннем дальнейшем развитии структуры управления группы», – говорится в сообщении. В правлении будут произведены кадровые изменения для устойчивого внедрения новой структуры. «Маттиас Мюллер уходит с поста гендиректора по взаимному согласию. В качестве преемника наблюдательный совет выберет Герберта Дисса», – уточняется в пресс-релизе.
Ранее газета Handelsblatt и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что решение о смене руководителя Volkswagen Group будет принято на заседании наблюдательного совета концерна 20 апреля.
Мюллера назначили на пост председателя правления, гендиректора в 2015 г. на фоне «дизельгейта». Его предшественником был Мартин Винтеркорн.