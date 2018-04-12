Гендиректором Volkswagen Group станет Герберт Дисс

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Будущий госсекретарь США подтвердил гибель «пары сотен русских» в Сирии

Директор ЦРУ Майк Помпео, номинированный президентом США Дональдом Трампом на должность госсекретаря, сегодня заявил о гибели «пары сотен русских» в Сирии в начале февраля. Это первое официальное подтверждение этой информации со стороны США.

«В Сирии несколько недель назад русские встретили достойный отпор. Были убиты пара сотен русских», - сказал Помпео на слушаниях комитета cената США по международным отношениям. Никаких других деталей Помпео не привел.

Помимо этого Помпео объяснил «плохим поведением России» конфликт между ней и США и выступил за ужесточение санкций. «Владимир Путин не воспринял наше послание в полной мере, и мы будем работать над этим. Но это должно быть больше, чем санкции», - сказал он в ходе слушаний.

МИД России в середине февраля признал гибель лишь пяти россиян во время удара коалиции в Сирии. Представитель МИДf Мария Захарова тогда назвала цифру в 100-200 погибших «классической дезинформацией» и подчеркнула, что погибшие не были военнослужащими.

Суть самого инцидента, по данным различных источников, состоит в попытке захвата сирийцами совместно с российской частной военной компанией «ЧВК Вагнера» нефтяных полей и недействующего НПЗ Conoco на реке Евфрат под Дейр-эз-Зором, находящихся под контролем курдских сил. По версии Пентагона, авиаудар коалиции 7 февраля был ответом на атаку группировки «проасадовских сил» численностью до батальона «при поддержке артиллерии, танков, РСЗО и минометов» на базу «Сирийских демократических сил» (SDF) под поселком Хишам на восточном берегу Евфрата. Американская сторона утверждала, что запрашивала официальных российских военных об их отношении к рейду, но из российского ответа следовало, что российских военнослужащих в районе нет.