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Opel в составе PSA Group получил прибыль впервые за 18 лет

Французская PSA Group в первой половине 2018 г. увеличила чистую прибыль на 18%, до 1,48 млрд евро, сообщила компания. Маржа по операционной прибыли группы составила 7,8% (общая операционная прибыль группы от продолжающейся деятельности - 3,02 млрд евро), в т. ч. подразделение Opel/Vauxhall. приобретенное PSA у General Motors в 2017 г., показало рентабельность 5%. Opel стал прибыльным впервые с 1999 г.

Выручка PSA в январе-июне взлетела на 40,1% до 38,6 млрд евро. В сопоставимых ценах (2015 г.) показатель повысился на 22,9%. Аналитики, опрошенные Inquiry Financial для Reuters, в среднем ждали операционную прибыль группы в размере 2,33 млрд евро, чистую прибыль в 1,364 млрд евро и выручку в 38,49 млрд евро.

Продажи группы за первое полугодие увеличились на 38% - до 2,18 млн автомобилей.

Прибыль Opel/Vauxhall в I полугодии составила 502 млн евро по сравнению с убытком в размере 179 млн евро за последние пять месяцев 2017 г. (PSA включает в отчетность результаты Opel/Vauxhall с августа 2017 г.). В 2016 г. убыток составлял $257 млн. Как написал аналитик JPMorgan Хосе Асуменди, «восстановление Opel - попросту самое быстрое в автомобильной отрасли за долгие годы» (цитата по «Интерфакс»).

Прибыль брендов Peugeot, Citroen и DS выросла на 30%, до 1,9 млрд евро.

Котировки акций компании в ходе торгов в Париже во вторник подскочили на 10%. Капитализация PSA выросла на треть с начала 2018 г., до почти 19 млрд евро.