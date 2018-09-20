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СМИ узнали содержание нового ГОСТа для автомобильных номеров

В России с 1 января 2019 г. водителям начнут выдавать новые номерные знаки для транспортных средств. Будут введены 10 новых типов регистрационных знаков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Росстандарта о введении в действие нового ГОСТа «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Разработка документа велась с 2016 г. по инициативе Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

В соотвествии с новым стандартом регистрационный номер для мотоцикла станет в полтора раза меньше. Его размер будет 190 на 145 мм вместо нынешних 245 на 160 мм. У мотоциклов иностранного производства площадка под номер маленькая — российский знак на нее не помещается. ГОСТ 1993 г. этого не учитывал. Водители мотоциклов вынуждены использовать специальные переходники для установки номера, отмечает издание.

Появятся также специальные знаки для японских праворульных и американских автомобилей. Размер новых госзнаков будет 290 на 170 мм (сейчас стандартный размер для любого легкового автомобиля - 520 на 112 мм). По форме они будут напоминать квадрат. Речь идет об автомобилях, которые были ввезены в Россию не через дилеров. В 2009 г. ввоз таких автомобилей сократился из-за введения заградительных пошлин. Однако, по данным агентства «Автостат», в России доля праворульных автомобилей составляет 8,2% (4,1 млн транспортных средств). По американским машинам точных данных нет, пишет «Комменсантъ». Владельцам таких автомобилей, как и байкерам, приходится устанавливать переходники или сгибать прямоугольный номер.

Помимо этого в России впервые появятся специальные госзнаки для мопедов. По размеру они будут как мотоциклетные (190 на 145 мм). Однако такие номера будут содержать другой набор букв и цифр — ММ55АА77RUS (сейчас формат мотоциклетных номеров такой — 1133АА77RUS). Новый тип номера предназначен для владельцев скутеров, объемом двигателя которых превышает 50 куб. см. Регистрировать мопеды и скутеры с меньшим объемом двигателя и ограниченной скоростью (до 50 км/ч) будет не нужно. Появятся отдельные мотоциклетные номера на красном фоне для работников иностранных дипмиссий, а также знаки для квадроциклов.

Отдельные номера будут введены для ретро- и спортивных автомобилей. В номере будет присутствовать буква «К» или «С». Например, номер для классической 21-й «Волги» будет выглядеть так: К ММ97677RUS; для участника ралли — С ММ97677RUS. В будущем для таких автомобилей могут ввести специальные правила движения, а для этого, в первую очередь, нужны специальные правила регистрации, поясняет газета.

О том, что в России могут изменить размер автомобильных номеров, в сентябре 2017 г. со ссылкой на источники писали gazeta.ru и «Коммерсантъ». Тогда необходимость введения новых типов номеров объяснялась их нехваткой в отдельных регионах.