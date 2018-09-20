Новости
Авто
Новости

СМИ узнали содержание нового ГОСТа для автомобильных номеров

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В России с 1 января 2019 г. водителям начнут выдавать новые номерные знаки для транспортных средств. Будут введены 10 новых типов регистрационных знаков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Росстандарта о введении в действие нового ГОСТа «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Разработка документа велась с 2016 г. по инициативе Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

В соотвествии с новым стандартом регистрационный номер для мотоцикла станет в полтора раза меньше. Его размер будет 190 на 145 мм вместо нынешних 245 на 160 мм. У мотоциклов иностранного производства площадка под номер маленькая — российский знак на нее не помещается. ГОСТ 1993 г. этого не учитывал. Водители мотоциклов вынуждены использовать специальные переходники для установки номера, отмечает издание.

Появятся также специальные знаки для японских праворульных и американских автомобилей. Размер новых госзнаков будет 290 на 170 мм (сейчас стандартный размер для любого легкового автомобиля - 520 на 112 мм). По форме они будут напоминать квадрат. Речь идет об автомобилях, которые были ввезены в Россию не через дилеров. В 2009 г. ввоз таких автомобилей сократился из-за введения заградительных пошлин. Однако, по данным агентства «Автостат», в России доля праворульных автомобилей составляет 8,2% (4,1 млн транспортных средств). По американским машинам точных данных нет, пишет «Комменсантъ». Владельцам таких автомобилей, как и байкерам, приходится устанавливать переходники или сгибать прямоугольный номер.

Помимо этого в России впервые появятся специальные госзнаки для мопедов. По размеру они будут как мотоциклетные (190 на 145 мм). Однако такие номера будут содержать другой набор букв и цифр — ММ55АА77RUS (сейчас формат мотоциклетных номеров такой — 1133АА77RUS). Новый тип номера предназначен для владельцев скутеров, объемом двигателя которых превышает 50 куб. см. Регистрировать мопеды и скутеры с меньшим объемом двигателя и ограниченной скоростью (до 50 км/ч) будет не нужно. Появятся отдельные мотоциклетные номера на красном фоне для работников иностранных дипмиссий, а также знаки для квадроциклов.

Отдельные номера будут введены для ретро- и спортивных автомобилей. В номере будет присутствовать буква «К» или «С». Например, номер для классической 21-й «Волги» будет выглядеть так: К ММ97677RUS; для участника ралли — С ММ97677RUS. В будущем для таких автомобилей могут ввести специальные правила движения, а для этого, в первую очередь, нужны специальные правила регистрации, поясняет газета.

О том, что в России могут изменить размер автомобильных номеров, в сентябре 2017 г. со ссылкой на источники писали gazeta.ru и «Коммерсантъ». Тогда необходимость введения новых типов номеров объяснялась их нехваткой в отдельных регионах.

Выбор редактора
Экономика
Новости

ФНС отчиталась о росте налоговых поступлений на 21,5%

Ведомости
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В консолидированный бюджет России за январь-август 2018 г. поступило 13,6 трлн руб. налогов, что на 21,5% или на 2,4 трлн руб. больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин (его слова передал «Интерфакс»).

В федеральный бюджет за это время поступило 7,5 трлн руб., что на 28,7% или на 1,7 трлн руб. больше, чем за тот же период 2017 г.

Основными драйверами роста, помимо возросших благодаря подорожанию углеводородов сборов по налогу на добычу полезных ископаемых, стали налог на прибыль (+20% или 449 млрд руб.), НДС (+15% или 291 млрд руб.), НДФЛ (+12,5% или 253 млрд руб.), отметил Мишустин.

Кроме того, благодаря улучшению налогового администрирования в бюджет удалось собрать 250 млрд руб., отчитался руководитель ФНС.

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Бизнес
Новости

Акции «Мечела» выросли на 7% на Московской бирже

Ведомости
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Обыкновенные акции «Мечела» на Московской бирже выросли на 7,2% до 107 руб. и достигли уровней начала июля, рост с начала недели достиг 26,2%; «префы» выросли на 3,32% до 116,6 руб. (+14,4% с начала недели). Об этом свидетельствуют данные биржи.

Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» считают, что цена акций компании могла вырасти из-за закрытия игроками «коротких» позиций, с начала года в бумагах «Мечела» преобладало снижение — в начале января акции компании стоили в районе 155 руб. за штуку. 

В среду, 20 сентября, акционеры и руководители крупнейших металлургических компаний встретились с вице-премьером Дмитрием Козаком. До этого, в августе, владелец НЛМК и президент предприятий черной металлургии «Русская сталь» Владимир Лисин направил на имя чиновника письмо, в котором заявил о росте тарифной инфляции, рост тарифной, налоговой нагрузки, новые обременения в сфере экологии и строительства.

На встрече присутствовали Лисин, основной владелец ОМК Анатолий Седых, основной владелец ММК Виктор Рашников, основной владелец ТМК Дмитрий Пумпянский, а также представители «Северстали», «Металлоинвеста», «Мечела», ЧТПЗ и ПМХ. По словам источника РБК, близкого к одному из участников совещания, встреча прошла «очень позитивно, Козак по многим вопросам поддержал металлургов». Представитель Козака заявил изданию, что по итогам встречи будут даны конкретные поручения по снятию инфраструктурных ограничений для развития отрасли.

Политика
Новости

Минобороны сообщило об отсутствии на сбившей Ил-20 ПВО системы «свой-чужой»

Ведомости
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Сирийская ПВО С-200, ракета которой сбила российский самолет-разведчик Ил-20, не была оснащена системой опознавания «свой-чужой», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

По его словам, система опознавания «свой-чужой» является строго индивидуальной у каждого государства. Российская система опознавания не устанавливается на экспортируемые в рамках военно-технического сотрудничества образцы вооружения и военной техники. «Все это в полной мере относится и к поставленным в Сирию отечественным системам ПВО», — сказал Конашенков. Рассуждения «псевдоэкспертов о причинах гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы "свой-чужой" он назвал дилетантскими фантазиями.

«Используемая в России система госопознавания "свой-чужой" объединяет летательные аппараты и системы противовоздушной обороны только российской принадлежности. Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть», — пояснил представитель ведомства.

Поставленная Россией Сирии система ПВО вечером 17 сентября выпустила ракету по российскому военному самолету Ил-20. Самолет-разведчик с 15 членами экипажа на тот момент находился в небе над Средиземным морем. Ракета попала в цель. Выживших нет.

Ранее Минобороны заявило, что в крушении Ил-20 виноваты Военно-воздушные силы Израиля. По информации российского ведомства, российский самолет под удар поставили израильские летчики. «Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — говорил ранее Конашенков. Такие действия израильской стороны он назвал враждебными. Израиль всего за минуту до начала атаки предупредил о ней российскую группировку войск в Сирии, сообщало Минобороны. Это не позволило увести российский самолет в безопасную зону, отмечали в ведомстве.

Президент России Владимир Путин назвал трагической случайностью крушение Ил-20 в Сирии. При этом он поддержал позицию Минобороны России. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин 20 сентября должен прилететь в Москву для передачи данных о произошедшем.

Выбор редактора
Политика
Новости

Абэ останется лидером правящей партии и премьером Японии еще на три года

Ведомости
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ переизбран председателем правящей партии в стране — Либерально-демократической партии (ЛДП) на третий срок. Его полномочия будут действовать до 2021 г. сообщает Kyodo News. Единственным соперником Абэ на выборах был экс-министр обороны Японии Сигэру Исиба. За Абэ проголосовали 553 парламентария, за Исибу — 254 депутата. Всего в голосовании принимали участие 405 парламентских и 405 региональных депутатов.

Переизбрание Абэ позволит ему возглавлять правительство Японии до 2021 г., если ЛДП продолжит оставаться у власти. Сейчас большинство мест в палатах парламента Японии (палата советников и палата представителей) принадлежит членам правящей партии и членам коалиционного партнера ЛДП — правоцентристской партии Комэйто.

После переизбрания Абэ рассказал о том, какие проблемы предстоит решить в ближайшем будущем. «Пришло время заняться пересмотром Конституции Японии», — сказал он, призвав парламентариев работать вместе надо созданием нового документа. Абэ также заявил о необходимости разработать дополнительные меры по предотвращению стихийных бедствий, модернизировать и создавать новую инфраструктуру. Премьер пообещал уделять особое внимание дипломатии, проанализировать послевоенную внешнюю политику. Абэ собирается провести перестановки в правительстве и руководстве ЛДП после того, как вернется на родину с 73-ей сессии генассамблеи ООН, которая состоится в конце сентября в Нью-Йорке.

Впервые премьером Абэ стал в сентябре 2006 г. Его полномочия длились по 26 сентября 2007 г. Во второй раз он возглавил правительство в декабре 2012 г. после победы правящей партии на всеобщих выборах.

Президент России Владимир Путин 12 сентября предложил Абэ заключить мирный договор между странами до конца года. «Вот какая идея пришла мне в голову: давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий», – сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Абэ согласился работать в данном направлении. «Если не сделать этого сейчас, то когда? Если этого не сделаем мы, то кто кроме нас?» – риторически спросил он у зала. «Мы больше не должны бесконечно доставлять затруднения нашим детям из-за тупика в японо-российских отношениях, который доставлял затруднения нашему поколению», – сказал премьер. Москва и Токио не могут заключить мирный договор с 1945 г. из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов.

Спорные острова: между Россией и Японией

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Власти Москвы заявляют о росте спроса на новые офисы и магазины в столице

Ведомости
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В Москве растет спрос на офисные и торговые объекты, заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на форуме недвижимости PROESTATE-2018.

По его словам, сейчас в Москве строится около 1,5 млн кв. м офисных и 1,8 млн кв. м торговых площадей. Рост спроса на эту недвижимость Тимофеев связывает «с недостатком качественных торговых и многофункциональных центров в городе».

То, что в Москве растет спрос на офисные помещения, подтверждают и данные аналитиков. Так, компания CBRE ранее сообщала, что по итогам первого полугодия текущего года спрос на офисы классов А и В в столице удвоился – всего было продано 74 000 кв. м таких площадей, в то время как в 2017 г. речь шла о 33 700 кв. м.

По его словам, с начала текущего года Градостроительно-земельной комиссией Москвы (ГЗК) одобрено строительство 10 млн кв. м недвижимости. Из них 3,3 млн кв. м – это жилье, 2,8 млн кв. м – торгово-административные здания, 1,2 млн кв. м – промышленные объекты, 865 000 кв. м – социальные, либо спортивные, 206 0000 кв. м – гостиницы.

Бизнес
Новости

Сбербанк выкупил у ВЭБа долг «Шереметьево» на полмиллиарда долларов

Ведомости
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Внешэкономбанк переуступил Сбербанку требования по кредиту «Шереметьево» на сумму $537 млн. Об этом говорится в пресс-релизе ВЭБа. Параметры сделки не раскрываются, однако уточняется, что по итогам сделки Сбербанк стал мажоритарным кредитором аэропорта.

ВЭБ в 2006 и 2008 гг. выдал кредиты на общую сумму в $659 млн для финансирования строительства терминала D аэропорта. По словам председателя ВЭБа Игоря Шувалова (его слова приводит «Интерфакс»), кредит в момент его выдачи был высокорискованным, поэтому ВЭБ взял его на себя и выполнил свою роль института развития. «Теперь терминал D работает, это теперь действующий хороший объект», — пояснил Шувалов решение переуступить права на долг. Он добавил, что полученные средства госкорпорация планирует направить на другой проект, но не уточнил, о чем речь.

Помимо ВЭБа строительство терминала D финансировал ВТБ. Заемщиком выступило ОАО «Терминал», в 2012 г. присоединенное к АО «Международный аэропорт "Шереметьево"». Всего «Терминал» занял около $1,1 млрд. В начале 2016 г. гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко говорил, что долг аэропорта перед госкорпорацией — $551 млн, перед ВТБ — $128 млн.

Согласно отчетности аэропорта за 2017 г., на конец отчетного периода ВЭБ был его крупнейшим кредитором. Обязательства перед госкорпорацией в рублевом эквиваленте оценивались в 31 млрд руб.

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»

Политика
Новости

Коммунист Ищенко обжалует в суде отмену результатов выборов губернатора Приморья

Ведомости
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Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко пообещал обжаловать в суде решение избиркома об отмене результатов выборов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление Ищенко.

«Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску. Сейчас готовятся исковые заявления по городам Артем, Уссурийск, Владивосток. А также иск на отмену сегодняшнего решения (об отмене результатов выборов)», — заявил политик. По его словам, решение об отмене выборов было принято «не в рамках законодательства». Ищенко подчеркнул, что намерен собрать народные сходы на центральной площади Владивостока.

В Приморском крае 16 сентября прошел второй тур выборов губернатора. По итогам подсчета 100% бюллетеней врио руководителя региона Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ. При этом Тарасенко вырвался в лидеры только после обработки 99% протоколов комиссии. Соперники обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях и устроили акции протеста. В Приморье отправилась специальная комиссия ЦИК, чтобы разобраться в ситуации.

Избирком Приморского края 20 сентября признал, что результаты второго тура выборов губернаторов края невозможно признать достоверными, и отменил их. Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова назвала решение избиркома Приморья закономерным и единственно возможным в такой ситуации. Она объяснила, что невозможно точно оценить волю более 24 000 избирателей, поскольку на участках, где они голосовали, в течение нескольких часов не было контроля за документами.

«Я это расцениваю как удар под дых». Памфилова о ситуации с выборами в Приморье

Бизнес
Новости

«Силовые машины» Мордашова возглавил топ-менеджер из «Интер РАО»

Ведомости
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Совет директоров машиностроительного концерна «Силовые машины» освободил от должности гендиректора компании Юрия Петреню, сообщила компания. На его место с 20 сентября назначен Тимур Липатов, работавший до июля на посту гендиректора «Интер РАО — Электрогенерация». Срок его полномочий на новой должности — три года.

В начале июля газета «Коммерсантъ» писала, что в «Интер РАО» после ареста бывшего члена правления компании Карины Цуркан начинается волна увольнений. В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже в интересах иностранных государств, в том числе Румынии. Сейчас она находится под арестом. Источники издания рассказывали, что Липатова в «Силовые машины» пригласил владелец компании Алексей Мордашов.

Петреня руководил «Силовыми машинами» чуть больше года. Он был назначен на пост гендиректора в июле 2017 г. В сообщении уточняется, что он вернется к работе в должности заместителя гендиректора — технического директора и будет курировать направления технической политики и научно-исследовательской деятельности компании. Причины смены гендиректора компания не уточняет.

«Силовые машины» производят и поставляют оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом.

Экономика
Новости

Российская экономика показала в августе минимальный рост с начала года

Ведомости
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Рост ВВП в августе в годовом выражении составил 1,0% — минимальное значение с начала года. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности». Годовые темпы роста экономики в июле составляли 1,8%, в июне — 1,1%, в мае — 2,5%. В целом за январь — август ведомство оценило рост на уровне 1,6%.

Серьезное замедление темпов роста министерство объясняет падением в сельском хозяйстве в августе на 10,8% в годовом выражении. Сбор зерновых и зернобобовых оказался на 1 сентября на 14,1% ниже, чем на эту же дату в прошлом году, сахарной свеклы — на 23,5%. В строительстве Минэкономразвития наблюдает стагнацию (минус 0,8% в августе после минус 0,7% в июле). Замедлился рост промышленного производства (2,7% после 3,9% в июле) и грузооборота на транспорта (2,5% после 4,1% в июле).

В структуре промышленного производства Минэкономразвития обращает внимание на ускорение роста добычи полезных ископаемых. Ведомство объясняет это ростом добычи нефти после изменения в июле параметров сделки ОПЕК. Несмотря на замедление темпов в обрабатывающей промышленности, ведомство обращает внимание на высокие темпы роста в химической и пищевой промышленности, деревообработке.

Ранее Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП в 2018 г. до 1,8% с 1,9%. ЦБ ожидает рост ВВП в 2018 г. в интервале 1,5-2,0%. МЭР также в начале сентября понизило прогноз роста ВВП на 2019 г. до 1,3% с 1,4% на фоне решения правительства о повышении НДС с 2019 г. ЦБ также из-за повышения НДС понизил прогноз роста экономики на 2019 год до 1,2-1,7% с 1,5-2,0%.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Памфилова назвала закономерной отмену результатов выборов в Приморье

Ведомости
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Решение избиркома Приморья отменить результаты выборов губернатора края является закономерным и единственно возможным в сложившей ситуации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова «Интерфаксу». По ее словам, в Приморье во втором туре голосования было невозможно адекватно и точно оценить волю более 24 000 избирателей, так как на участках, где они голосовали, в течение нескольких часов не было контроля за документами.

В четверг избирком Приморского края признал, что итоги второго тура выборов губернаторов края невозможно признать достоверными. На них победил врио губернатора региона Андрей Тарасенко, за которого проголосовали 253 200 избирателей, или 49,55% от числа пришедших на выборы. Его соперник – кандидат КПРФ Андрей Ищенко – получил 245 550 голосов и 48,06%. Тарасенко вырвался в лидеры только после обработки 99% протоколов комиссии. Оба кандидата обвинили друг друга в подкупе избирателей.

По словам Памфиловой, члены избиркома Приморья «поступили так, как должны были поступить». «От этого решения выиграли избиратели Приморья», – заявила председатель ЦИК. Новые выборы губернатора региона должны пройти в течение трех месяцев. Их дату в ближайшее время утвердит заксобрание региона.

Технологии
Новости

Amazon откроет до 3000 магазинов без кассиров в течение трех лет

Ведомости
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Компания Amazon планирует к 2021 г. открыть в США до 3000 магазинов без кассиров и продавцов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В магазине используются те же технологии, что и в беспилотных автомобилях: компьютерное зрение, считывание и обработка данных с разных датчиков, а также глубинное обучение.

Покупателю, чтобы войти в магазин, нужно установить бесплатное приложение на свой смартфон и поднести устройство к считывающему устройству на входе. После этого он сможет выбрать нужные ему продукты — стоимость за них автоматически спишется с привязанного к приложению счета пользователя. Передавать информацию о покупках в приложения будут установленные на полках сканеры. Отказаться от уже выбранных товаров можно, просто поставив их обратно на полку.

Amazon открыла первый магазин без продавцов в Сиэтле (штат Вашингтон) в январе. С того момента ритейлер запустил еще две точки в том же городе и четвертую в Чикаго (штат Иллинойс).

Компания Amazon создана Джеффом Безосом в 1994 г. Ее штаб-квартира расположена в Сиэтле. Компания занимается продажей товаров и услуг через интернет. Ранее рыночная капитализация Amazon превысила $1 трлн.

Как выглядит магазин без касс и продавцов от Amazon

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