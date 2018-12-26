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Mitsubishi повысит цены на автомобили в России

С января 2019 г. все новые автомобили Mitsubishi подорожают в России на 25 000 — 50 000 руб. в зависимости от модели и комплектации, сообщила компания в среду, 26 декабря. Подробный список изменений она пообещала опубликовать на своем сайте 1 января.

Для сравнения: самая продаваемая на российском рынке модель марки — кроссовер Outlander — стоит сейчас от 1 659 000 руб.

«Мы провели тщательный анализ и были вынуждены пойти на повышение цен, которое связано исключительно с ростом НДС с 18% до 20%», — поясняет президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус» (официальный дистрибутор Mitsubishi Motors в России) Осаму Иваба. Его слова приводятся в сообщении.

Продажи Mitsubishi в России по итогам января – ноября 2018 г. выросли на 93% до 39 859 шт., весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей — на 13,7% до 1,63 млн шт., гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

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