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СП Renault-Nissan и «Ростеха» довело долю в «АвтоВАЗе» до 100%

Совместное предприятие «Ростеха» и альянса Renault-Nissan — Alliance Rostec Auto B.V. — довело долю в капитале концерна «АвтоВАЗ» до 100%, передает «Интерфакс» со ссылкой на список аффилированных лиц российского автоконцерна по состоянию на 31 декабря 2018 г.

В октябре Alliance Rostec Auto B.V. объявило о принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа». Цена выкупа обыкновенных акций составляла 12,4 руб. за бумагу, привилегированных — 12,2 руб.

«Ростех» и Renault в ноябре объявили о планах перевести зарегистрированное в Голландии Alliance Rostec Auto B.V. в российскую юрисдикцию. Для этих целей был нанят юридический консультант. Соответствующую закупку у единственного поставщика на портале госзакупок разместил «Ростех». Сам поставщик при этом не раскрывался, однако в материалах закупки была указана американская юридическая компания Latham & Watkins LLP.

«Услуги будут оплачены в рублях по курсу ЦБ на дату осуществления платежа исходя из предельной стоимости всех основных услуг $82 400 (не включая НДС и расходы). "Лэйтам энд Уоткинс, ЛЛП" ежемесячно будет направлять корпорации проекты счетов на оплату гонораров и расходов в связи с оказанием услуг c приложением всех документов, подтверждающих понесенные расходы», — говорилось в документации. Начальная (максимальная) цена составляла 6,929 млн руб. с учетом налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.