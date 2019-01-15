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Volkswagen и Ford создадут альянс для разработки автофургонов и пикапов

Volkswagen и Ford объявили о создании альянса для разработки грузовых фургонов и среднеразмерных пикапов. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний. Компании подписали соответствующее соглашение. Стороны также договорились сотрудничать в области разработки самоуправляемых автомобилей и электромобилей.

В совместном заявлении автоконцернов отмечается, что Volkswagen и Ford планируют выпустить новые модели фургонов и пикапов на глобальный рынок в 2022 г. По оценкам компаний, создание альянса позволит улучшить показатели операционной прибыли с 2023 г. Альянс увеличит масштаб и эффективность операций, а также позволит компаниям разделить между собой инвестиции в архитектуру автомобилей, уточняется в сообщении.

«Со временем этот альянс поможет обеим компаниям увеличить стоимость. Он не только будет способствовать существенному повышению производительности и улучшению состояния обеих компаний, но и даст нам возможность сотрудничать в сфере формирования следующей эры мобильности», — приводятся в сообщении слова гендиректор Ford Джима Хакетта.

В пресс-релизе отмечается, что создание альянса не предусматривает обмен акциями между компаниями. Управлять альянсом будет специальный комитет, который возглавят Хэкетт и гендиректор Volkswagen Герберт Дисс. В этот комитет также войдут топ-менеджеры обоих компаний.