WSJ: Renault в четверг назовет преемников Карлоса Гона
Руководство Renault на собрании совета директоров в четверг собирается назвать имена преемников Карлоса Гона, который по-прежнему находится в тюрьме в Токио, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Предполагается, что на пост гендиректора будет номинирован временно исполняющий эти обязанности Тьерри Боллоре, а на роль председателя совета директоров — гендиректор Michelin Жан-Доминик Сенар. Но источники издания предупреждают, что планы еще могут измениться, а кандидатуры должны получить одобрение совета директоров.
Гон в ноябре был арестован в Японии по обвинениям в том, что он занижал размер своей компенсации в Nissan в отчетности для Токийской биржи в течение восьми лет и переписал на компанию убытки по личным финансовым операциям в 2008 г. Вскоре после ареста его сняли с поста председателя совета директоров Nissan. Гон настаивает на своей невиновности. Но японский суд во вторник в очередной раз отказался выпускать его под залог, несмотря на то что Гон был согласен носить электронный браслет и сдать все свои паспорта. Поэтому он, скорее всего, останется в тюрьме минимум до марта.
Renault тоже начала собственное расследование, но не обнаружила никаких финансовых нарушений со стороны Гона за время руководства компанией. Однако в январе стало известно, что правительство Франции, которому принадлежит 15% акций Renault, попросило компанию найти постоянную замену Гону, поскольку он, по-видимому, не скоро сможет выйти на свободу. По словам одного из источников WSJ, Renault уже предупредила Гона о своих планах через его адвоката, и теперь стороны согласовывают размер причитающейся ему компенсации.
Боллоре, как и Гон, начинал свою карьеру в Michelin, а к Renault присоединился в 2012 г. В прошлом году Боллоре, которому сейчас 55 лет, занял пост директора по операционной деятельности.
«Убийца расходов». Чем известен Карлос Гон
«Я не могу что-то выделить, – говорил в интервью FT Гон о своих корнях. – У меня традиции ливанской семьи, но я также бразилец, а моя мама была большим франкофилом, так что Франция присутствовала в моей жизни с момента рождения. Я смесь трех культур».
Гон владеет английским, французским, португальским, арабским и японским языками.
В 2005 г. Гону вручили диплом доктора юридических наук в университете Васэда в Токио (на фото).
На фото Гон отвечает на вопросы менеджеров на заводе Renault в Сандувиле
«Конечно, это сексуально, в прозвище чувствуется кровь, подлость», – говорил сам Гон. «Но на моем месте любой стал бы Le cost killer. Если бы план возрождения касался только сокращения затрат, он длился бы года два. Но возрождение – это когда прошло 15 лет, а компания по-прежнему на верном пути», – говорил в интервью FT Гон.
В 2013–2016 гг. Гон возглавлял совет директоров крупнейшего российского автоконцерна – «АвтоВАЗа» (подконтролен Renault). Сейчас Гон является председателем совета директоров совместного предприятия (СП) Renault и «Ростеха» – нидерландской Alliance Rostec Auto B.V. Эта компания консолидировала 96,6% «АвтоВАЗа», партнеры в будущем планируют выкупить у миноритариев оставшиеся акции.
На фото Гон и его жена Кэрол на Каннском кинофестивале (2017 г.).