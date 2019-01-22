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WSJ: Renault в четверг назовет преемников Карлоса Гона

Руководство Renault на собрании совета директоров в четверг собирается назвать имена преемников Карлоса Гона, который по-прежнему находится в тюрьме в Токио, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Предполагается, что на пост гендиректора будет номинирован временно исполняющий эти обязанности Тьерри Боллоре, а на роль председателя совета директоров — гендиректор Michelin Жан-Доминик Сенар. Но источники издания предупреждают, что планы еще могут измениться, а кандидатуры должны получить одобрение совета директоров.

Гон в ноябре был арестован в Японии по обвинениям в том, что он занижал размер своей компенсации в Nissan в отчетности для Токийской биржи в течение восьми лет и переписал на компанию убытки по личным финансовым операциям в 2008 г. Вскоре после ареста его сняли с поста председателя совета директоров Nissan. Гон настаивает на своей невиновности. Но японский суд во вторник в очередной раз отказался выпускать его под залог, несмотря на то что Гон был согласен носить электронный браслет и сдать все свои паспорта. Поэтому он, скорее всего, останется в тюрьме минимум до марта.

Renault тоже начала собственное расследование, но не обнаружила никаких финансовых нарушений со стороны Гона за время руководства компанией. Однако в январе стало известно, что правительство Франции, которому принадлежит 15% акций Renault, попросило компанию найти постоянную замену Гону, поскольку он, по-видимому, не скоро сможет выйти на свободу. По словам одного из источников WSJ, Renault уже предупредила Гона о своих планах через его адвоката, и теперь стороны согласовывают размер причитающейся ему компенсации.

Боллоре, как и Гон, начинал свою карьеру в Michelin, а к Renault присоединился в 2012 г. В прошлом году Боллоре, которому сейчас 55 лет, занял пост директора по операционной деятельности.

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