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WSJ: Renault в четверг назовет преемников Карлоса Гона

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Руководство Renault на собрании совета директоров в четверг собирается назвать имена преемников Карлоса Гона, который по-прежнему находится в тюрьме в Токио, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Предполагается, что на пост гендиректора будет номинирован временно исполняющий эти обязанности Тьерри Боллоре, а на роль председателя совета директоров — гендиректор Michelin Жан-Доминик Сенар. Но источники издания предупреждают, что планы еще могут измениться, а кандидатуры должны получить одобрение совета директоров.

Гон в ноябре был арестован в Японии по обвинениям в том, что он занижал размер своей компенсации в Nissan в отчетности для Токийской биржи в течение восьми лет и переписал на компанию убытки по личным финансовым операциям в 2008 г. Вскоре после ареста его сняли с поста председателя совета директоров Nissan. Гон настаивает на своей невиновности. Но японский суд во вторник в очередной раз отказался выпускать его под залог, несмотря на то что Гон был согласен носить электронный браслет и сдать все свои паспорта. Поэтому он, скорее всего, останется в тюрьме минимум до марта.

Renault тоже начала собственное расследование, но не обнаружила никаких финансовых нарушений со стороны Гона за время руководства компанией. Однако в январе стало известно, что правительство Франции, которому принадлежит 15% акций Renault, попросило компанию найти постоянную замену Гону, поскольку он, по-видимому, не скоро сможет выйти на свободу. По словам одного из источников WSJ, Renault уже предупредила Гона о своих планах через его адвоката, и теперь стороны согласовывают размер причитающейся ему компенсации.

Боллоре, как и Гон, начинал свою карьеру в Michelin, а к Renault присоединился в 2012 г. В прошлом году Боллоре, которому сейчас 55 лет, занял пост директора по операционной деятельности.

«Убийца расходов». Чем известен Карлос Гон

Стиль жизни
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Во время ремонта бутика Oscar de la Renta нашли картину XVII века

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Во время ремонта парижского бутика Oscar de la Renta обнаружили картину XVII века. Об этом сообщается на официальной странице марки в Instagram.

Летом прошлого года в бутике Oscar de la Renta шел ремонт, исполнительному директору компании Алексу Болену позвонила архитектор Натали Райан и попросила его приехать, пишет The New York Times. «Мы сделали открытие», – сказала она ему, отмечает издание. В последний раз, когда он получил подобный звонок, их планы пришлось свернуть из-за опасений, что здание рухнет, отмечает The New York Times. Однако оказалось, что за стеной была спрятана картина размером три на шесть метров, выполненная маслом. На ней изображены маркиз и разные придворные, которые въезжают в Иерусалим. Позже было установлено, что ее нарисовал художник фламандского происхождения Арно де Вуэз, который работал во французском Лилле, пишет The New York Times.

Помещение, в котором находится бутик, подбирал Болен, уточняет The New York Times. Ему понравилось расположение и здание, часть которого принадлежит одной семье, которая тут же и проживает, добавляет издание. По информации The New York Times, Болен договорился с владельцами здания восстановить картину при условии, если ее оставят в магазине.

Oscar de la Renta – бренд одежды, названный в честь своего основателя – дизайнера Оскара де ла Рента. Он умер в 2014 г. В числе его клиентов были Джеки Кеннеди, Нэнси Рейган, Хиллари Клинтон и Мишель Обама. Одна из его последних работ – свадебное платье адвоката Амаль Аламуддин, которая вышла замуж за актера Джорджа Клуни.

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Бизнес
Новости

Еще на одной площадке «Евродона» может быть птичий грипп

Ведомости
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Грипп птиц может быть выявлен еще на одной птицеводческой площадке «Урсдона», который входит в агрохолдинг ГК «Евродон», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Сегодня мне сообщили, что предварительные результаты показывают наличие гриппа еще на одной площадке», – сказал агентству источник, близкий к госорганам. Другой собеседник «Интерфакса» пояснил, что несколько недель назад на одной из площадок компании нашли птичий грипп, после этого областное управление ветеринарии должно отбирать пробы и исследовать их на регулярной основе каждую неделю. Очередной проведенный анализ сначала показал отсутствие вируса, однако повторный анализ показал, что заболевание все же есть, отмечает агентство. «Почему такие разные результаты? Наверное, сказывается человеческий фактор», – отметил источник издания.

В «Евродоне» ситуацию не комментируют, отмечает агентство.

На предприятии «Урсдон» зафиксирована гибель наиболее ценного поголовья индейки – родительского стада, рассказывал ранее «Ведомостям» представитель Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. Погибло около 5500 голов родительского стада примерно из 70 000, уточняет человек, близкий к руководству предприятия. Представитель «Евродона» подтвердил повышенный падеж птицы в трех из семи корпусов одной из четырех площадок, где содержится родительское стадо.

Политика
Новости

WADA сохранило статус РУСАДА о соответствии антидопинговому кодексу

Ведомости
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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) решил не применять санкции в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и оставил неизменным статус его соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Об этом говорится в заявлении WADA.

«Несколько членов исполкома [WADA] выразили разочарование по поводу нарушения дедлайна [передачи данных проверки допинг-проб российских спортсменов из московской лаборатории], но они согласились, что в этой связи не должны вводиться санкции», — отметил президент WADA Крэйг Риди.

Теперь Россия будет привлекать на свою территорию международные соревнования и имеет право на участие в международных спортивных федерациях, заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус. «Поздравляю всех с тем, что исполком ВАДА поддержал соответствие РУСАДА. Поздравляю спортсменов, руководителей и всех, кто поддерживает и сопровождает наш спорт. Мы на время отошли от края», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Исполком WADA 20 сентября 2018 г. восстановил РУСАДА в правах, которых оно было лишено с 2015 г. Главным условием восстановления в правах было предоставление Россией до 31 декабря доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории.

Россия сорвала условленный дедлайн. Делегация WADA приезжала в Россию 17 декабря, но не смогла получить необходимые данные. Извлечь их ей удалось только спустя месяц — 17 января 2019 г. Как пояснял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, между WADA и Россией «возникли определенные рабочие разногласия», которые касаются «не субстанции, а логистики».

Авто
Новости

Volvo отзывает более 200 000 автомобилей по всему миру

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Автоконцерн Volvo принял решение отозвать более 200 000 автомобилей по всему миру, из них 37 000 машин в Швеции, из-за возможного дефекта бензопровода. Речь идет о трещинах, передает телеканал SVT.

Руководитель пресс-службы Volvo Анника Бьерстаф подтвердила информацию об отзыве автомобилей. На данный момент в компанию не поступали жалобы, связанные с возможным дефектом.

Под отзыв автомобилей попали модели V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и XC90, проданные в 2015–2016 гг. Все ремонтные работы для владельцев автомобилей Volvo проведет бесплатно.

Выбор редактора
Политика
Новости

Собянин отправил на дополнительную экспертизу проект реконструкции дома Булошникова

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Проект реконструкции дома купца Булошникова на Большой Никитской улице в центре Москвы будет отправлен на дополнительную экспертизу. Об этом сообщил на сайте мэр города Сергей Собянин.

Он назвал прошедшие публичные слушания по проекту реконструкции дома «жаркими». «Одни утверждали, что это исторически ценный объект. Другие доказывали, что после многочисленных реконструкций — это просто новодел на месте бывшего купеческого дома. Одни говорили, что существующее здание снесут. Другие утверждали, что не собираются это делать», — отметил Собянин.

«Считаю, что все эти доводы и аргументы нужно спокойно проанализировать, провести дополнительную экспертизу и после этого принять взвешенное решение», — заключил мэр.

13 декабря 2018 г. бывший муниципальный депутат Пресненского района Елена Ткач написала в Facebook, что московская градостроительно-земельная комиссия «под председательством Собянина» согласовала снос и многоэтажную застройку по тому адресу, по которому находится дом Булошникова. Была разрешена застройка в 32 м, отметила Ткач: «Речь идет о девять- и более этажном доме». Компанией-застройщиком, добавила она, должно стать ООО «Мэйнэстейт».

На следующий день пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) сообщила, что о сносе речи не идет.

16 января активисты движения «Архнадзор» провели пикет у офиса компании-застройщика.

Дом возвел в 1830 г. купец Булошников. Сначала это был двухэтажный ампирный дом. В 1886 г. он был расширен к востоку на девять оконных осей, надстроен третьим этажом и заново оформлен. После этого здание сохранилось почти в неизменном виде. В конце 1990-х гг. был проведен его капитальный ремонт.

Финансы
Новости

ЦБ назвал необходимую на поддержку Московского индустриального банка сумму

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Центробанк готов выделить 77 млрд руб. в виде кредитов на поддержку санируемого Московского индустриального банка (МИнБ), сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев (его слова передал «Интерфакс»).

«В плане участия мы зарезервировали сумму финансовой поддержки банка, сейчас это 77 млрд руб. в виде кредитов на ликвидность по ключевой ставке», – сказал Поздышев. Он отметил, что эти деньги являются возвратными, и ,как и в предыдущих случаях финансового оздоровления банков, часть займов на поддержку ликвидности может вернуться в капитал.

По данным ЦБ, МИнБ был операционно убыточен последние четыре года, накопленные убытки составляют примерно половину капитала – не менее 13 млрд руб. Он обратил внимание, что банк учел как доход в отчетности по МСФО процентные доходы в 21 млрд руб., которые навряд ли будут получены.

МИнБ был сконцентрирован на кредитовании юрлиц – из общего кредитного портфеля в 216 млрд руб. на кредиты компаниям приходится 183 млрд руб., на займы физлицам – 16 млрд руб. Причем к проблемным и потенциально проблемным кредитам юрлицам, по словам Поздышева, можно отнести займы на 123 млрд руб.

«Каких-либо схемных или криминальных историй вывода средств в кредитовании юридических лиц» ЦБ за банком не выявил, отметил Поздышев.

По словам зампреда ЦБ, санация МИнБ продлится не менее полугода. Этот банк не является системно значимым, но он крупный и важный для отдельных регионов, заметил Поздышев.

Во вторник ЦБ забрал МИнБ на санацию через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ объяснил, что МИнБ не смог самостоятельно преодолеть финансовые трудности последних нескольких лет. Проблемы возникли из-за того, что банк активно финансировал «неэффективные инвестиционные проекты в области строительства, промышленности и операции с недвижимостью». Поэтому значительная часть его активов перестала быть ликвидной и приносить доход, что привело к резкому снижению капитала банка.

МИнБ занимает 33-е место по размеру активов, на 1 января 2019 г. они составляли 320 млрд руб. У банка более 1,5 млн клиентов – физических лиц и более 70 000 корпоративных клиентов, говорится на его сайте. ЦБ оценил размер «дыры» в капитале банка от 60 до 100 млрд руб. После начала санации банк продолжит свою работу в обычном режиме.

Стиль жизни
Новости

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

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Жюри Американской киноакадемии объявило полный список номинантов на получение «Оскара-2019». Трансляция велась в Youtube-канале премии.

На «Оскар» в номинации «лучший фильм года» претендуют восемь картин: «Рома», «Звезда родилась», «Зеленая книга», «Фаворитка», «Черный клановец», «Власть», «Черная пантера» и «Богемская рапсодия». Премию в категории лучший режиссер могут получить Альфонсо Куарон («Рома»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Спайк Ли («Черный клановец»), Йоргос Лантимос («Фаворитка»), Адам МакКей («Власть») или Павел Павликовский («Холодная война»).

В номинации «лучшая мужская роль» представлены Кристиан Бэйл («Власть»), Рами Малек («Богемская рапсодия»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга») и Виллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»). На премию за «лучшую женскую роль» претендуют пять актрис: Гленн Клоуз («Жена»), Леди Гага («Звезда родилась»), Оливия Колман («Фаворитка»), Ялица Апарисио («Рома») и Мелисса МакКарти («Сможете ли вы меня простить?»).

В прошлом году «Оскар» в номинации «лучший фильм» получила картина «Форма воды», которую снял Гильермо дель Торо. Фильм рассказывает об истории любви немой уборщицы, работающей в американской секретной лаборатории, и человека-амфибии. Он претендовал на 13 номинаций. Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева был номинирован на премию как лучшая картина на иностранном языке, но награду не получил.

91-я церемония вручения наград пройдет в Лос-Анджелесе 24 февраля.

Сюрпризы и победители «Оскара-2018»

Политика
Новости

«Батькивщина» выдвинула Тимошенко кандидатом на пост президента Украины

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Украинская партия «Батькивщина» выдвинула своего лидера, депутата Верховной рады Юлию Тимошенко кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». Выборы президента Украины состоятся 31 марта, избирательная кампания началась еще 31 декабря.

Решение о выдвижении Тимошенко было принято на съезде партии в Киеве. На съезде выступили соратники Тимошенко, ее дочь Евгения, отмечает агентство.

На съезде членам партии был показан биографический фильм о Тимошенко.

Для Тимошенко это уже третье выдвижение за президентский пост. В 2010 г. по итогам второго тура голосования Тимошенко проиграла Виктору Януковичу с разрывом в 3,48% голосов. В 2014 г. политик проиграла действующему президенту Петру Порошенко, который был избран главой государства по результатам первого тура.

Как отмечает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные соцопросов, Тимошенко на протяжении последних месяцев лидирует среди кандидатов на пост президента. В свою очередь Порошенко еще не заявлял о планах баллотироваться на второй срок официально.

Выбор редактора
Политика
Новости

Задержан пассажир, пытавшийся угнать самолет «Аэрофлота»

Ведомости
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Мужчина, попытавшийся угнать самолет, летевший из Сургута в Москву и экстренно севший в Ханты-Мансийке, задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило дело по п. «в» ч.2 ст. 211 Уголовного кодекса (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия). По нему задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.

По версии следствия, пассажир в состоянии опьянения угрожал, что у него есть оружие, пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета. Из-за этого самолет совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

По данным ведомства, задержанный — ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.

Как сообщил «Аэрофлот», при освобождении самолета никто не пострадал. В Ханты-Мансийск направлен резервный борт для вывоза освобожденных пассажиров.

Ранее 22 января источник «Интерфакса» сообщил, что пассажир самолета, летевшего из Сургута в Москву, потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Позже лайнер сменил курс и сел в аэропорту Ханты-Мансийска. Источник «РИА Новости» в авиационных кругах рассказывал, что экипажу удалось убедить мужчину в необходимости сесть в Ханты-Мансийске для дозаправки.

Финансы
Новости

ЦБ оценил «дыру» в капитале Московского индустриального банка

Ведомости
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Разница между активами и пассивами санируемого Московского индустриального банка (МИнБ) составляет от 60 до 100 млрд руб., сообщил журналистам зампред Центробанка Василий Поздышев.

«По нашим оценкам, размер дисбаланса, который нужно покрыть для того, чтобы банк смог дальше нормально работать – от 60 до 100 млрд руб. Точную оценку может дать только временная администрация, – сказал Поздышев (цитата по "Интерфаксу"). – Потребуется еще около 40 млрд руб. досоздания резервов, значительная часть начисленных, но не полученных банком процентов тоже должна быть зарезервирована, это 21 млрд руб.»

Кроме того, возможно, будет произведена переоценка недвижимости, если выяснится, что стоимость имущества значительно отличается от рыночной. Однако цена может измениться максимум на 3 млрд руб., отметил зампред ЦБ.

Если сложить все эти цифры, то получится дисбаланс около 50 млрд руб., но банку еще нужен капитал в размере около 30 млрд руб., уточнил Поздышев.

Во вторник ЦБ забрал МИнБ на санацию через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ объяснил, что МИнБ не смог самостоятельно преодолеть финансовые трудности последних нескольких лет. Проблемы возникли из-за того, что банк активно финансировал «неэффективные инвестиционные проекты в области строительства, промышленности и операции с недвижимостью». Поэтому значительная часть его активов перестала быть ликвидной и приносить доход, что привело к резкому снижению капитала банка.

МИнБ занимает 33-е место по размеру активов, на 1 января 2019 г. они составляли 320 млрд руб. У банка более 1,5 млн клиентов – физических лиц и более 70 000 корпоративных клиентов, говорится на его сайте.

Политика
Новости

Полиция отпустила Вашукевич и ее наставника

Ведомости
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Московская полиция отпустила модель Анастасию Вашукевич (более известна как Настя Рыбка) и ее наставника Александра Кириллова (Алекс Лесли) под подписку об обязательстве явки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Светлану Сидоркину.

Вашукевич и Кириллова задержали в московском аэропорту «Шереметьево» сразу после депортации из Таиланда, где их приговорили к условному сроку за нарушение миграционного законодательства и проведение нелегального тренинга. Полиция Москвы отмечала, что задержание проходит в рамках производства уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК РФ). Потом Нагатинский суд Москвы продлил срок задержания на 72 часа. «Я не виновата в том, в чем меня обвиняют», – говорила Вашукевич. Она добавляла, что не собирается «никак компрометировать» российского бизнесмена Олега Дерипаску.

В феврале 2018 г. Вашукевич и Кириллова задержали в Таиланде за проведение нелегального тренинга и нарушение миграционного законодательства. Они провели в тайской тюрьме почти год. Оба признали свою вину, после чего их депортировали в Россию.

После задержания в США Вашукевич рассказывала, что у нее есть записи разговоров Дерипаски о вмешательстве в выборы США. Она была готова отдать эти данные американским властям в обмен на политическое убежище, но страна не стала ей помогать, назвав историю «довольно странной».

Пока Вашукевич и Кириллов находились под арестом в Таиланде, в России Дерипаска подал на них в суд за разглашение его персональных данных. В июле суд обязал модель и ее наставника выплатить миллиардеру по 500 000 руб. Forbes оценивает состояние Дерипаски в $6,7 млрд.

Самые популярные люди 2018 года по версии «Яндекса»

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