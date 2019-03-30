Toyota сообщила о возможной утечке персональных данных 3 млн клиентов

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Reuters узнал о требовании Трампа к КНДР отдать все ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп во время своей последней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во вьетнамском Ханое передал ему документ, который содержал прямой призыв Пхеньяну передать все имеющееся у него ядерное оружие Вашингтону, сообщает Reuters. Агентство утверждает, что ему удалось ознакомиться с этим документом.

О существовании этой бумаги впервые упомянул советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналистам после окончания двухдневного саммита США и КНДР. Однако содержание документа он не раскрывал. Reuters называет требование Вашингтона передать ему ядерное оружие «ливийской моделью» денуклеаризации. Такую модель впервые предложил Болтон в 2004 г. Если США действительно обратились к Ким Чен Ыну с таким предложением, то это могло быть воспринято им как провокация и оскорбление, отмечают опрошенные агентством аналитики. Трамп ранее говорил,что «ливийская модель» может быть использована только в том случае, если не будет достигнута сделка с Пхеньяном, напомнил Reuters.

Белый дом не смог оперативно прокомментировать агентству эту информацию. Госдепартамент отказался комментировать секретный документ.

Саммит США и КНДР в Ханое проходил в конце февраля и завершился досрочно: стороны так и не договорились о подписании итогового документа. Вашингтон и Пхеньян назвали разные причины досрочного завершения саммита.

По словам Трампа, во время переговоров Ким Чен Ын поднял вопрос полной отмены санкций против КНДР, на что США не могли согласиться. По версии КНДР, Пхеньян сделал Вашингтону реалистичное предложение о денуклеаризации и попросил взамен лишь частичную, а не полную отмену санкций. Но США потребовали включить в итоговое соглашение «еще одну» меру, на которую КНДР не согласилась. О каком новом требовании Вашингтона идет речь, северокорейские власти не уточнили.

Позже газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что саммит США и КНДР завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящееся в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие, на котором ведутся работы по обогащению урана. Подтверждения этой версии нет.

Радость Дональда Трампа и Ким Чен Ына от встречи