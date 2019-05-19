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В России ограничат движение грузовиков по трассам в жару

В России в период с 20 мая по 31 августа будет действовать ограничение на движение большегрузного транспорта, следует из приказа Росавтодора. Согласно документу, движение грузовиков по некоторым трассам запретят в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса.

Такое нововведение связано с тем, что в жару после проезда грузовиков на асфальте образуется колея.

Как уточняется в приказе, ограничения будут вводиться на основе прогноза погоды Росгидромета. На дорогах появятся специальные знаки, а за нарушения к водителям большегрузов будут применяться административные меры.

Ограничения, в частности, будут действовать на участке трассы М-9 в Псковской области – с 419-го по 616-й километр, на участке трассы М-10 в Ленинградской области – с 593-го по 674-й километр. Также ограничения коснутся ряда других трасс на подъездах к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.

Полный список дорог, подпадающих под новые ограничения, опубликован на сайте Росавтодора.