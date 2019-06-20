Авто

Новости

Waymo разработает беспилотные автомобили вместе с Renault и Nissan

Американская компания Waymo, входящая в группу Alphabet (материнская компания Google), занимающаяся разработкой технологий для беспилотных автомобилей, заключила соглашение c французским автопроизводителем Renault и его японским партнером Nissan о сотрудничестве в области развития и внедрения беспилотного транспорта на мировые рынки, сообщили компании. На первом этапе предполагается изучить коммерческие, правовые и нормативные аспекты, связанные с беспилотными перевозками во Франции и Японии. Далее в этих странах будут созданы совместные предприятия, которые займутся запуском сервисов беспилотных перевозок.

«Это идеальная возможность для Waymo вывести нашу автономную технологию на мировую арену, с передовым партнером», – заявил руководитель Waymo Джон Крафчик.

Новое соглашение является первым шагом к разработке сервисов по перевозке пассажиров и грузов с использованием самоуправляемых автомобилей, говорится в сообщении. Изначально компании сосредоточатся на рынках Франции и Японии, где расположены штаб-квартиры Renault и Nissan, однако в дальнейшем география проекта может быть расширена.

Хади Заблит, старший вице-президент по развитию бизнеса в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi, отметил, что сотрудничество с Waymo позволит создать беспилотные транспортные сервисы, которые будут востребованы клиентами. Однако, по его словам, автопроизводители не обязательно будут предоставлять услуги совместно с Waymo.