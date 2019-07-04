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Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За первую половину 2019 г. российский автомобильный рынок сократился на 2,4%, а II квартал оказался более трудным, чем первый, отмечают в АЕБ. В прошлом месяце продажи снизились на 6,7%, что стало самым большим падением за два года.

Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше, комментирует председатель комитета Йорг Шрайбер. По его мнению, рост рынка в 2019 г. — больше нереалистичный сценарий, даже при некотором положительном тренде во второй половине года, надеяться можно только на повторение результата продаж 2018 г.

В 2018 г. продажи автомобилей выросли на 12,8% до 1,8 млн штук. АЕБ прогнозировал, что рынок в 2019 г. вырастет на 3,6%.