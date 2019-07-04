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Сотрудники ГАЗа устроили акцию протеста перед посольством США в Москве

Сотрудники российского автоконцерна ГАЗ в День независимости США устроили акцию протеста перед резиденцией американского посла в Москве, передает «РИА Новости». Акция согласована с мэрией Москвы, уточнили агентству в МВД. Демонстранты скандировали призывы к отмене санкций против компании.

Посол США в России Джон Хантсман заявил агентству, что протестующие имеют право на самовыражение, являющееся одной из основных ценностей американцев.

Акция сотрудников ГАЗа перед резиденцией американского посла проходит во второй раз. Первый раз рабочий совет автоконцерна провел санкционированный столичными властями митинг у посольства США 10 июня. Тогда рабочие также требовали отменить санкции против компании и ее партнеров.

В конце апреля газета Financial Times, пообщавшись с рабочими нижегородского завода ГАЗ, сообщила, что они не винят бизнесмена Олега Дерипаску в проблемах, которые начались у предприятия из-за санкций США. Некоторые рабочие даже подозревают США в заговоре с целью подорвать российский автомобильный бренд, писала газета.

Группа ГАЗ – крупнейший актив машиностроительного холдинга «Русские машины» Дерипаски. Предприятие производит автобусы, легкие коммерческие автомобили, грузовики, а также собирает легковые автомобили по заказам Daimler и Volkswagen. Нижегородский завод – центральное предприятие группы. В апреле прошлого года минфин США включил группу ГАЗ в санкционный список. Санкции также были введены против Дерипаски и других подконтрольных ему активов.