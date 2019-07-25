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Daimler получил квартальный убыток из-за разовых расходов 4,2 млрд евро

Немецкий автоконцерн Daimler зафиксировал убыток во II квартале на фоне ужесточения регулирования вредных выбросов дизельных автомобилей и расходов на отзывы из-за дефектных подушек безопасности японской Takata. Чистый убыток Daimler в апреле-июне составил 1,2 млрд евро против чистой прибыли 1,8 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 5%, до 42,7 млрд евро. Продажи компании снизились на 1% до 821 666 легковых и грузовых автомобилей.

К получению убытка привели, в частности, разовые расходы в 4,2 млрд евро, сообщила компания.

В начале июля Daimler предупредил о снижении прибыли, во второй раз ухудшив прогноз финансовых показателей на 2019 г. В июне компания заявила, что в этом году прибыль будет примерно на уровне 2018 г. против прежнего прогноза, в то время как ранее предполагался слабый рост.