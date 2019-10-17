Авто

Новости

Volvo представила первый электромобиль бренда

Шведский производитель легковых автомобилей Volvo Cars будет ежегодно в течение пяти лет выводить на рынок новый электромобиль (EV), сообщила компания. Компания ожидает, что к 2025 г. половину продаж составят электромобили, вторую – гибриды. Сейчас Volvo Cars – единственный автопроизводитель, предлагающий вариант с подзаряжаемым гибридом (PHEV) для каждой модели, отметил гендиректор Volvo Cars Хокан Самуэльссон. В следующем году компания, принадлежащая китайской Geely, собирается довести долю PHEV до 20% общих продаж.

Компания представила первый электромобиль бренда, сконструированный на базе компактного кроссовера Volvo XC40. Мощность электрической силовой установки полноприводного кроссовера составляет 408 л. с., крутящий момент – 660 Нм. Разгон до 100 км/ч – 4,9 с. Аккумуляторы 75 кВт ч обеспечивают запас хода более 400 км (по стандарту WLTP). Батареи заряжаются от станции быстрой зарядки до 80% емкости за 40 мин. Внешне электрическая версия отличается от обычного кроссовера только глухой решеткой радиатора.

Электрическая версия XC40 получила дополнительное обозначение Recharge, которое станет общим наименованием для всех автомобилей Volvo с подзарядкой от стационарной электросети – EV и PHEV. Продажи XC40 Recharge в США и Европе начнутся во второй половине 2020 г., сообщает Automotive News.

К 2025 г. Volvo Cars собирается сократить на 40% (к уровню 2018 г.) выбросы углерода (которые считаются основной причиной глобального потепления) на каждый производимый автомобиль, а к 2040 г. добиться нулевого воздействия своей деятельности на климат. Для стимулирования покупки электрифицированных автомобилей Volvo Cars будет компенсировать покупателям гибридов Recharge среднюю стоимость подзарядки батарей за год, сообщила компания.