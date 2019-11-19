«Коммерсантъ» узнал о системе продаж «красивых» номеров через портал госуслуг

Автовладелец сможет ввести на портале госуслуг желаемое сочетание букв и цифр. Если выбранный номер свободен, его можно будет забронировать на сутки. В течение этого времени автовладелец должен будет выкупить номер. При выборе номера из базы «красивых» номеров пошлина будет на порядок выше. Она может достигать 200 000–300 000 руб., такова цена некоторых номеров на сером рынке, пишет «Коммерсантъ». Возможно, что в Налоговом кодексе пропишут базовые ставки для номеров конкретных серий. Подобная схема уже работает в Казахстане, где повышенную пошлину платят за номера с цифрами 001–009.