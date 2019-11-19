«Коммерсантъ» узнал о системе продаж «красивых» номеров через портал госуслуг
МВД и Минэкономразвития согласовали концепцию системы по продаже так называемых «красивых» автомобильных номеров, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Теперь государственные регистрационные знаки будут поделены на две категории – обычные и «красивые», т. е. те, что имеют совпадающие буквы, цифры и т. д. По каким именно признакам госномера будут относиться к «красивым», ведомства разработают позже. Получить «красивый» номер можно будет через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации машины.
Помимо стандартной процедуры, когда госномер присваивается системой рандомно, будет доступна новая: выбрать номер можно будет самостоятельно, заплатив повышенную пошлину. Размер пошлины Минэкономразвития определит позже. По данным газеты, пошлина может составить, например, 5000–10 000 руб.
Автовладелец сможет ввести на портале госуслуг желаемое сочетание букв и цифр. Если выбранный номер свободен, его можно будет забронировать на сутки. В течение этого времени автовладелец должен будет выкупить номер. При выборе номера из базы «красивых» номеров пошлина будет на порядок выше. Она может достигать 200 000–300 000 руб., такова цена некоторых номеров на сером рынке, пишет «Коммерсантъ». Возможно, что в Налоговом кодексе пропишут базовые ставки для номеров конкретных серий. Подобная схема уже работает в Казахстане, где повышенную пошлину платят за номера с цифрами 001–009.
О необходимости разработать правила проведения аукционов по продаже госзнаков еще в 2010 г. заявил Владимир Путин, занимавший на тот момент пост премьера. Минэкономразвития начало разработку соответствующего законопроекта в 2018 г. Изначально министерство настаивало только на проведении аукционов, а ГИБДД, в свою очередь, – на использовании фиксированной госпошлины.