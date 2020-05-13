Правительство внесло в Госдуму законопроект о праве полиции вскрывать машины

Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия полицейских. Авторы законопроекта предложили разрешить сотрудникам полиции вскрывать автомобили для спасения жизни граждан, предотвращения преступления, а также для обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС. Собственника автомобиля о вскрытии должны уведомить в течение суток. Ответственность за причиненный вред полицейские не несут, если их действия законны.