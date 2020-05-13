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Правительство внесло в Госдуму законопроект о праве полиции вскрывать машины

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия полицейских. Авторы законопроекта предложили разрешить сотрудникам полиции вскрывать автомобили для спасения жизни граждан, предотвращения преступления, а также для обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС. Собственника автомобиля о вскрытии должны уведомить в течение суток. Ответственность за причиненный вред полицейские не несут, если их действия законны.

Помимо этого предлагается наделить полицейских правом «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными», место проведения массовых мероприятий и «осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов». В границах оцепления сотрудники полиции смогут досматривать россиян, их вещи и машины. Отказывающихся от досмотра не пропустят через оцепление.

Проект закона также разрешает сотрудникам МВД «с обнаженным огнестрельным оружием» применять его при задержании в случае нападения со стороны гражданина или его иных действий, которые можно расценить как угрозу нападения.

Законопроект был одобрен правительством 8 мая. Подготовка соответствующих поправок началась еще в декабре 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных