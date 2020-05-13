Правительство внесло в Госдуму законопроект о праве полиции вскрывать машины
Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия полицейских. Авторы законопроекта предложили разрешить сотрудникам полиции вскрывать автомобили для спасения жизни граждан, предотвращения преступления, а также для обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС. Собственника автомобиля о вскрытии должны уведомить в течение суток. Ответственность за причиненный вред полицейские не несут, если их действия законны.
Помимо этого предлагается наделить полицейских правом «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными», место проведения массовых мероприятий и «осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов». В границах оцепления сотрудники полиции смогут досматривать россиян, их вещи и машины. Отказывающихся от досмотра не пропустят через оцепление.
Проект закона также разрешает сотрудникам МВД «с обнаженным огнестрельным оружием» применять его при задержании в случае нападения со стороны гражданина или его иных действий, которые можно расценить как угрозу нападения.
Законопроект был одобрен правительством 8 мая. Подготовка соответствующих поправок началась еще в декабре 2018 г.