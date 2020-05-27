Aston Martin объявила о смене гендиректора
Энди Палмер покинет пост президента и гендиректора Aston Martin Lagonda Global Holdings по взаимному согласию с советом директоров, сообщила компания. Гендиректором назначен Тобиас Мёрс, он также войдет в совет как исполнительный директор.
Мёрс приступит к работе 1 августа 2020 г. До вступления в должность его обязанности будет исполнять Кит Стэнтон, сейчас вице-президент и директор по производству, который будет помогать руководить компанией председателю совета директоров с исполнительными полномочиями Лоуренсу Строллу, говорится в сообщении.
В начале года терпящая убытки британская компания продала около 20% акций канадскому миллиардеру Лоуренсу Строллу, который возглавил совет директоров. В начале мая Aston Martin отчитался об убытке в 119 млн фунтов стерлингов ($145 млн) за I квартал года на фоне пандемии коронавируса, вызванных ею остановках производства и обрушении спроса.
Мёрс, которому сейчас 54 лет, более 25 лет проработал на руководящих позициях в немецком Daimler. С октября 2013 г. он занимает должность председателя совета директоров и гендиректора Mercedes-AMG, исполняя также обязанности главного технического директора. Под его руководством Mercedes-AMG «более чем удвоил портфель продуктов и увеличил в четыре раза количество проданных машин, имея четкие возможности дальнейшего развития, особенно в области электрификации силовых агрегатов и сегменте мощных автомобилей», значительно выросла маржа, ощутимо увеличилась ценность бренда и его узнаваемость, говорится в сообщении. Стролл назвал Мёрса «исключительно талантливым профессионалом» и зарекомендовавшим себя бизнес-лидером». Мёрс займется расширением предложения, укреплением позиций бренда и повышением прибыльности, сказал Стролл.
Daimler, материнская компания Mercedes-AMG, владеет небольшой долей в британском автопроизводителе (по данным на январь 2020 г. – 4%). У компаний давние и успешные технические и коммерческие партнерские отношения, напомнил Стролл, и сообщил, что с нетерпением ждет их продолжения.
Стролл поблагодарил Палмера «за усердную работу, личную активность и преданность Aston Martin Lagonda». Палмер руководили компанией с 2014 г. с его участием были выпущены модели DB11, Vantage и DBS Superleggera, подготовлен к запуску на рынок кроссовер DBX, и разработан гиперкар Valkyrie со среднемоторной компоновкой.
В должности гендиректора Mercedes-AMG Мёрса заменит нынешний руководитель бразильского подразделения Mercedes-Benz Филипп Шимер, технического директора — руководитель разработки электрических приводов Daimler Йохен Германн, сообщила немецкая компания.