Aston Martin объявила о смене гендиректора

Мёрс, которому сейчас 54 лет, более 25 лет проработал на руководящих позициях в немецком Daimler. С октября 2013 г. он занимает должность председателя совета директоров и гендиректора Mercedes-AMG, исполняя также обязанности главного технического директора. Под его руководством Mercedes-AMG «более чем удвоил портфель продуктов и увеличил в четыре раза количество проданных машин, имея четкие возможности дальнейшего развития, особенно в области электрификации силовых агрегатов и сегменте мощных автомобилей», значительно выросла маржа, ощутимо увеличилась ценность бренда и его узнаваемость, говорится в сообщении. Стролл назвал Мёрса «исключительно талантливым профессионалом» и зарекомендовавшим себя бизнес-лидером». Мёрс займется расширением предложения, укреплением позиций бренда и повышением прибыльности, сказал Стролл.