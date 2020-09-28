Дорожные камеры Москвы начали фиксировать новый вид нарушений

Правилами дорожного движения запрещено пересечение горизонтальной разметки, которая, в том числе, обозначает границы стояночных мест. Вместе с тем, некоторые водители пытаются объехать основной поток автомобилей через пустой парковочный карман и вклиниться в ряд, создавая помехи и опасные ситуации для других — именно в таких местах будет производиться фиксация, объяснили в дептрансе.