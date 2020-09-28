Дорожные камеры Москвы начали фиксировать новый вид нарушений
Дорожные камеры в Москве начали фиксировать движение через парковочные места, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.
«В Москве камеры начали фиксировать движение через парковочные места», — говорится в сообщении. В департаменте отметили, что пока комплекс фиксирует нарушения на одном проблемном участке — на ул. Косыгина, д. 7. Штраф за нарушение составит 500 руб.
Правилами дорожного движения запрещено пересечение горизонтальной разметки, которая, в том числе, обозначает границы стояночных мест. Вместе с тем, некоторые водители пытаются объехать основной поток автомобилей через пустой парковочный карман и вклиниться в ряд, создавая помехи и опасные ситуации для других — именно в таких местах будет производиться фиксация, объяснили в дептрансе.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на проект поправок сообщала, что Минтранс разработал проект изменений в правила дорожного движения. По данным издания, речь, в частности, идет о новых правилах тонировки, запрете парковки на «островках безопасности», расширении зоны действия знаков «Стоянка запрещена», ограничении скорости для автобусов.