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Дорожные камеры Москвы начали фиксировать новый вид нарушений

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Дорожные камеры в Москве начали фиксировать движение через парковочные места, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

«В Москве камеры начали фиксировать движение через парковочные места», — говорится в сообщении. В департаменте отметили, что пока комплекс фиксирует нарушения на одном проблемном участке — на ул. Косыгина, д. 7. Штраф за нарушение составит 500 руб.

Правилами дорожного движения запрещено пересечение горизонтальной разметки, которая, в том числе, обозначает границы стояночных мест. Вместе с тем, некоторые водители пытаются объехать основной поток автомобилей через пустой парковочный карман и вклиниться в ряд, создавая помехи и опасные ситуации для других — именно в таких местах будет производиться фиксация, объяснили в дептрансе.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на проект поправок сообщала, что Минтранс разработал проект изменений в правила дорожного движения. По данным издания, речь, в частности, идет о новых правилах тонировки, запрете парковки на «островках безопасности», расширении зоны действия знаков «Стоянка запрещена», ограничении скорости для автобусов.

Ранее по теме: Минтранс предложил ряд поправок в правила дорожного движения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных