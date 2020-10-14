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Власти Москвы рекомендовали автомобилистам сменить резину

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Водителям в Москве рекомендуется заменить резину на зимнюю из-за приближающихся заморозков, сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.

«В эти выходные температура опустится до 0, синоптики даже обещают первый снег. Значит, нужно переходить с летней резины – при минусе она не удержит автомобиль на дороге», — говорится в сообщении. По мнению дептранса, сейчас самое время переобуть машину, «чтобы потом без последствий». 

Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха опустится до 0°C в пятницу ночью и сохранится на таком уровне минимум до вторника. Ночью в выходные также возможны осадки в виде снега с дождем. Температура днем в выходные составит около +5°C.

Будущая зима будет теплее, чем в среднем в России за много лет, но холоднее, чем в прошлом году, следует из прогноза температурного режима на отопительный период 2020-2021 гг., опубликованного Гидрометцентром.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных