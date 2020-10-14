Власти Москвы рекомендовали автомобилистам сменить резину
Водителям в Москве рекомендуется заменить резину на зимнюю из-за приближающихся заморозков, сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.
«В эти выходные температура опустится до 0, синоптики даже обещают первый снег. Значит, нужно переходить с летней резины – при минусе она не удержит автомобиль на дороге», — говорится в сообщении. По мнению дептранса, сейчас самое время переобуть машину, «чтобы потом без последствий».
Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха опустится до 0°C в пятницу ночью и сохранится на таком уровне минимум до вторника. Ночью в выходные также возможны осадки в виде снега с дождем. Температура днем в выходные составит около +5°C.
Будущая зима будет теплее, чем в среднем в России за много лет, но холоднее, чем в прошлом году, следует из прогноза температурного режима на отопительный период 2020-2021 гг., опубликованного Гидрометцентром.