Власти Москвы рекомендовали автомобилистам сменить резину

«В эти выходные температура опустится до 0, синоптики даже обещают первый снег. Значит, нужно переходить с летней резины – при минусе она не удержит автомобиль на дороге», — говорится в сообщении. По мнению дептранса, сейчас самое время переобуть машину, «чтобы потом без последствий».