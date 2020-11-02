Московские камеры начнут фиксировать непристегнутых водителей
Дорожные камеры Москвы начнут фиксировать непристегнутых и говорящих по телефону водителей, сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.
«Использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень теперь будут фиксировать камеры», — говорится в сообщении. Новые комплексы фотовидеофиксации с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения, при этом в начале будет введено в эксплуатацию только восемь таких камер. Камеры обучены безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, а также ремень безопасности.
Нахождение телефона в руках будет расцениваться как признак нарушения вне зависимости от того, разговаривает по нему водитель или пишет сообщение. Штраф будет сопровожден фотографией. Сомнения в отношении виновности водителя будут трактоваться в его пользу, отметили в дептрансе. Штраф за непристегнутый ремень составляет 1000 руб., за использование телефона за рулем – 1500 руб.
Ранее Центр организации дорожного движения Москвы разместил на сайте госзакупок тендер по выбору компании для модернизации камер, чтобы они смогли фиксировать также нарушителей режима самоизоляции, в том числе пешеходов.
В сентябре столичный дептранс сообщил, что дорожные камеры в Москве начали фиксировать движение через парковочные места.