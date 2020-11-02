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Московские камеры начнут фиксировать непристегнутых водителей

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Дорожные камеры Москвы начнут фиксировать непристегнутых и говорящих по телефону водителей, сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.

«Использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень теперь будут фиксировать камеры», — говорится в сообщении. Новые комплексы фотовидеофиксации с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения, при этом в начале будет введено в эксплуатацию только восемь таких камер. Камеры обучены безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, а также ремень безопасности. 

Нахождение телефона в руках будет расцениваться как признак нарушения вне зависимости от того, разговаривает по нему водитель или пишет сообщение. Штраф будет сопровожден фотографией. Сомнения в отношении виновности водителя будут трактоваться в его пользу, отметили в дептрансе. Штраф за непристегнутый ремень составляет 1000 руб., за использование телефона за рулем – 1500 руб.

Ранее Центр организации дорожного движения Москвы разместил на сайте госзакупок тендер по выбору компании для модернизации камер, чтобы они смогли фиксировать также нарушителей режима самоизоляции, в том числе пешеходов. 

В сентябре столичный дептранс сообщил, что дорожные камеры в Москве начали фиксировать движение через парковочные места.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных