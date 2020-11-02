Московские камеры начнут фиксировать непристегнутых водителей

«Использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень теперь будут фиксировать камеры», — говорится в сообщении. Новые комплексы фотовидеофиксации с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения, при этом в начале будет введено в эксплуатацию только восемь таких камер. Камеры обучены безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, а также ремень безопасности.