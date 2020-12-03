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Власти Москвы назвали адреса фиксирующих непристегнутых водителей камер

Ведомости

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры обнародовал в своем Telegram-канале адреса восьми дорожных камер, которые фиксируют непристегнутых и говорящих по телефону водителей.

Такие камеры находятся по адресам: Окружной проезд, д. №23, 1-я улица Измайловского Зверинца, д. №19А стр. 4, улица 2-я Бауманская, д. №5 стр. 5, Сухаревская площадь д. №3 стр. 5, 3-й Силикатный проезд, д. №9 (при движении в направлении МКАД), проспект Вернадского, д. №7 (по направлению в центр), Мичуринский проспект, д. №80, проектируемый проезд №7031, ООТ «Летово», Сосенское поселение.

Дептранс объявил об установке камер, которые фиксируют непристегнутых и говорящих по телефону водителей, в начале ноября. В ведомстве отметили, что новые комплексы фотовидеофиксации с помощью нейросети и Big Data могут точно распознавать факт нарушения. Камеры могут безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, а также ремень безопасности.  

Нахождение телефона в руках расценивается как признак нарушения вне зависимости от того, разговаривает по нему водитель или пишет сообщение. Штрафы сопровождаются фотографиями. Сомнения в отношении виновности водителя трактуются в его пользу, подчеркивали в ведомстве.

Ранее по теме: Московские камеры начнут фиксировать непристегнутых водителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных