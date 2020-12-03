Власти Москвы назвали адреса фиксирующих непристегнутых водителей камер
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры обнародовал в своем Telegram-канале адреса восьми дорожных камер, которые фиксируют непристегнутых и говорящих по телефону водителей.
Такие камеры находятся по адресам: Окружной проезд, д. №23, 1-я улица Измайловского Зверинца, д. №19А стр. 4, улица 2-я Бауманская, д. №5 стр. 5, Сухаревская площадь д. №3 стр. 5, 3-й Силикатный проезд, д. №9 (при движении в направлении МКАД), проспект Вернадского, д. №7 (по направлению в центр), Мичуринский проспект, д. №80, проектируемый проезд №7031, ООТ «Летово», Сосенское поселение.
Дептранс объявил об установке камер, которые фиксируют непристегнутых и говорящих по телефону водителей, в начале ноября. В ведомстве отметили, что новые комплексы фотовидеофиксации с помощью нейросети и Big Data могут точно распознавать факт нарушения. Камеры могут безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, а также ремень безопасности.
Нахождение телефона в руках расценивается как признак нарушения вне зависимости от того, разговаривает по нему водитель или пишет сообщение. Штрафы сопровождаются фотографиями. Сомнения в отношении виновности водителя трактуются в его пользу, подчеркивали в ведомстве.