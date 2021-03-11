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Минпромторг представил прототип электромотоцикла Aurus

Ведомости

Специалисты института «НАМИ» завершили разработку прототипа первого российского электрического мотоцикла в стилистике бренда Aurus, сообщает пресс-служба Минпромторга. Кадры с новой разработкой представлены в Instagram-аккаунте ведомства.

«Мотоцикл создан с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО России и не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса – в НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл», — сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В ведомстве уточнили, что разработанная платформа предполагает возможность создания нескольких моделей мотоциклов, некоторые из которых подходят для выполнения задач подразделений МЧС и МВД. Кроме этого, возможна разработка моделей и для свободной продажи, сообщили в Минпромторге.

/Минпромторг

Прототип мотоцикла оснащен электрическим двигателем с пиковой мощностью 140 кВт (190 л.с.). Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч составит 3,7 секунды.

Ранее глава Минпромторга сообщал, что серийное производство и продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022-2023 гг.

Aurus является российским проектом автомобилей представительского класса. В настоящее время линейка бренда включает в себя пять моделей: седан, лимузин, внедорожник, минивэн и мотоцикл. Мелкосерийная сборка автомобилей Aurusсейчас осуществляется на мощностях «НАМИ», а в дальнейшем полномасштабное производство будет налажено на заводе Sollers в Елабуге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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