Минпромторг представил прототип электромотоцикла Aurus
Специалисты института «НАМИ» завершили разработку прототипа первого российского электрического мотоцикла в стилистике бренда Aurus, сообщает пресс-служба Минпромторга. Кадры с новой разработкой представлены в Instagram-аккаунте ведомства.
«Мотоцикл создан с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО России и не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса – в НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл», — сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
В ведомстве уточнили, что разработанная платформа предполагает возможность создания нескольких моделей мотоциклов, некоторые из которых подходят для выполнения задач подразделений МЧС и МВД. Кроме этого, возможна разработка моделей и для свободной продажи, сообщили в Минпромторге.
Прототип мотоцикла оснащен электрическим двигателем с пиковой мощностью 140 кВт (190 л.с.). Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч составит 3,7 секунды.
Ранее глава Минпромторга сообщал, что серийное производство и продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022-2023 гг.
Aurus является российским проектом автомобилей представительского класса. В настоящее время линейка бренда включает в себя пять моделей: седан, лимузин, внедорожник, минивэн и мотоцикл. Мелкосерийная сборка автомобилей Aurusсейчас осуществляется на мощностях «НАМИ», а в дальнейшем полномасштабное производство будет налажено на заводе Sollers в Елабуге.