Минпромторг представил прототип электромотоцикла Aurus

«Мотоцикл создан с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО России и не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса – в НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл», — сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.