Aurus отберет клиентов у Porsche

Aurus отберет клиентов у PorscheАвтомобили российского люксового бренда займут 9% люкс-сегмента рынка
В 2025 г. в России будет продано 485 автомобилей бренда Aurus, что составит 9% люксового сегмента авторынка. Такой прогноз представили исследовательская фирма IHS Markit и консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG), «Ведомости» ознакомились с документом. Исследование было выполнено по заказу иностранного коммерческого клиента и является закрытым, уточнил представитель BCG.
Сейчас Aurus только принимает предзаказы на свои автомобили, продажи розничным клиентам через дилерскую сеть до сих пор не начались, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одному из дилеров.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам