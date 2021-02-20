Aurus отберет клиентов у Porsche

В 2025 г. в России будет продано 485 автомобилей бренда Aurus, что составит 9% люксового сегмента авторынка. Такой прогноз представили исследовательская фирма IHS Markit и консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG), «Ведомости» ознакомились с документом. Исследование было выполнено по заказу иностранного коммерческого клиента и является закрытым, уточнил представитель BCG.