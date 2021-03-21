Россияне смогут заключать договор купли-продажи авто через портал госуслуг

В перечень значимых действий, утвержденный приказом министерства, входят оформление договоров купли-продажи авто, услуг по выездному обслуживанию, договоров лизинга (кроме тех, что заключаются государственными или муниципальными учреждениями). Помимо этого через портал госуслуг заемщики смогут направить требования об изменении условий кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой, а кредиторы – направить уведомление об изменении условий кредитного договора.