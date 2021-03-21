Россияне смогут заключать договор купли-продажи авто через портал госуслуг
Минцифры запланировало на 1 мая запуск механизма заключения договоров купли-продажи авто через портал госуслуг, сообщил директор департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов.
«К 1 мая 2021 г. Минцифры России запланирована реализация механизма осуществления юридически значимых действий в электронной форме на портале госуслуг. Перечень действий будет утверждён приказом Минцифры России... Мы планируем, в том числе, таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами», — говорится в сообщении.
В перечень значимых действий, утвержденный приказом министерства, входят оформление договоров купли-продажи авто, услуг по выездному обслуживанию, договоров лизинга (кроме тех, что заключаются государственными или муниципальными учреждениями). Помимо этого через портал госуслуг заемщики смогут направить требования об изменении условий кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой, а кредиторы – направить уведомление об изменении условий кредитного договора.
В Минцифры считают, что внедрение этого механизма позволит повысить безопасность сделок, сократить время на оформление договоров и исключить риск ошибок при их составлении.