В «Рольфе» заявили о планах провести IPO во втором полугодии 2022 года
Генеральный директор российского автодилера «Рольф» Светлана Виноградова заявила о том, что компания рассматривает возможность проведения IPO во второй половине 2022 г., сообщает Bloomberg.
Виноградова отметила, что на планы по размещению не повлияло постановление Химкинского суда о взыскании 12,85 млрд руб. с автодилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова. В данный момент компания оспаривать это решение.
«Размещение наших облигаций сразу после уголовных обвинений показало нам, насколько интересна наша компания инвесторам. Стало ясно, что уголовные обвинения в адрес конкретных лиц не имеют никакого отношения ни к компании, ни к тому, как она функционирует», — отметила CEO компании.
В июне 2019 г. в отношении Петрова, а также бывшего гендиректор «Рольфа» Татьяны Луковецкой, члена совета директоров компании-автодилера Анатолия Кайро и директора Panabel Limited Георгия Кафкалия было возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. По версии следствия, менеджеры в 2014 г. незаконно перечислили Panabel Limited 4 млрд руб. под видом сделки купли-продажи акций другой компании, входящей в периметр холдинга, – «Рольф эстейт». Петров все обвинения отрицал.
По итогам прошлого года «Рольф» стал крупнейшим автодилером в России. Портфель брендов компании включает 20 автомобильных и один мотоциклетный бренд, ей принадлежит 59 шоурумов. Группа «Рольф» через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) — трасту, действующему в интересах семьи Петрова. Delance Limited ранее заявляла о планах продать бизнес «Рольфа» одному покупателю (шорт-лист, по словам гендиректора «Рольфа» Светланы Виноградовой, составил порядка десяти партнеров), однако компания отказалась от этих планов из-за пандемии коронавируса.