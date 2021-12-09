В «Рольфе» заявили о планах провести IPO во втором полугодии 2022 года

В июне 2019 г. в отношении Петрова, а также бывшего гендиректор «Рольфа» Татьяны Луковецкой, члена совета директоров компании-автодилера Анатолия Кайро и директора Panabel Limited Георгия Кафкалия было возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. По версии следствия, менеджеры в 2014 г. незаконно перечислили Panabel Limited 4 млрд руб. под видом сделки купли-продажи акций другой компании, входящей в периметр холдинга, – «Рольф эстейт». Петров все обвинения отрицал.