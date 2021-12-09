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В «Рольфе» заявили о планах провести IPO во втором полугодии 2022 года

Ведомости

Генеральный директор российского автодилера «Рольф» Светлана Виноградова заявила о том, что компания рассматривает возможность проведения IPO во второй половине 2022 г., сообщает Bloomberg.

Виноградова отметила, что на планы по размещению не повлияло постановление Химкинского суда о взыскании 12,85 млрд руб. с автодилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова. В данный момент компания оспаривать это решение.

«Размещение наших облигаций сразу после уголовных обвинений показало нам, насколько интересна наша компания инвесторам. Стало ясно, что уголовные обвинения в адрес конкретных лиц не имеют никакого отношения ни к компании, ни к тому, как она функционирует», — отметила CEO компании.

В июне 2019 г. в отношении Петрова, а также бывшего гендиректор «Рольфа» Татьяны Луковецкой, члена совета директоров компании-автодилера Анатолия Кайро и директора Panabel Limited Георгия Кафкалия было возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. По версии следствия, менеджеры в 2014 г. незаконно перечислили Panabel Limited 4 млрд руб. под видом сделки купли-продажи акций другой компании, входящей в периметр холдинга, – «Рольф эстейт». Петров все обвинения отрицал.

По итогам прошлого года «Рольф» стал крупнейшим автодилером в России. Портфель брендов компании включает 20 автомобильных и один мотоциклетный бренд, ей принадлежит 59 шоурумов. Группа «Рольф» через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) — трасту, действующему в интересах семьи Петрова. Delance Limited ранее заявляла о планах продать бизнес «Рольфа» одному покупателю (шорт-лист, по словам гендиректора «Рольфа» Светланы Виноградовой, составил порядка десяти партнеров), однако компания отказалась от этих планов из-за пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных