Вице-премьер Борисов объяснил причины выпуска машин без подушек безопасности
Выпуск упрощенных автомобилей, в том числе без подушек безопасности, необходим для предотвращения консервации заводов и сохранения рабочих мест, заявил вице-премьер Юрий Борисов на ПМЭФ-2022, передает ТАСС.
«Что такое остановить на несколько месяцев автомобильный завод? Это как остановить доменную печь, ее потом не запустишь. Было принято непопулярное, но временное решение перейти на модели с упрощенной спецификацией, отказавшись от привычных услуг, сервисов. Просто для того, чтобы сохранить объемы производства, сохранить рабочие руки на предприятии», – заявил он.
В мае правительство утвердило постановление, согласно которому требования сертификации машин в России упрощаются из-за санкций и нарушения логистических цепочек поставок, в результате которых некоторые детали стали недоступны в Россиии. Среди мер – разрешение выпускать автомобили всех экологических классов — от «Евро 0» до «Евро 5», а также не оснащать транспортные средства устройством вызова экстренных служб (ЭРА-ГЛОНАСС) до 1 августа 2022 г. Также изменения допуска допускают не устанавливать на автомобили антиблокировочную систему тормозов (ABS). Документ действителен до 1 февраля 2023 г.
16 июня автоконцерн «АвтоВАЗ» начал продажу упрощенных автомобилей Lada Granta без подушек безопасности и с механической коробкой передач. Стоимость новой машины LADA Granta Classic 2022 г. выпуска будет стартовать от 658 300 руб., сообщили в «АвтоВАЗе». Это на 103 200 руб. меньше ранее выпускаемых моделей Granta Classic.
По словам исполняющего обязанности вице-президента по продажам и маркетингу Виталия Осипова, в машине оптимально сочетаются техническое оснащение и цена. «В текущем состоянии автомобильного рынка это позволяет Granta быть уникальным предложением не только среди новых легковых транспортных средств, но и быть конкурентом подержанным автомобилям», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).