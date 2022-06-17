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Вице-премьер Борисов объяснил причины выпуска машин без подушек безопасности

Ведомости

Выпуск упрощенных автомобилей, в том числе без подушек безопасности, необходим для предотвращения консервации заводов и сохранения рабочих мест, заявил вице-премьер Юрий Борисов на ПМЭФ-2022, передает ТАСС.

«Что такое остановить на несколько месяцев автомобильный завод? Это как остановить доменную печь, ее потом не запустишь. Было принято непопулярное, но временное решение перейти на модели с упрощенной спецификацией, отказавшись от привычных услуг, сервисов. Просто для того, чтобы сохранить объемы производства, сохранить рабочие руки на предприятии», – заявил он. 

В мае правительство утвердило постановление, согласно которому требования сертификации машин в России упрощаются из-за санкций и нарушения логистических цепочек поставок, в результате которых некоторые детали стали недоступны в Россиии. Среди мер – разрешение выпускать автомобили всех экологических классов — от «Евро 0» до «Евро 5», а также не оснащать транспортные средства устройством вызова экстренных служб (ЭРА-ГЛОНАСС) до 1 августа 2022 г. Также изменения допуска допускают не устанавливать на автомобили антиблокировочную систему тормозов (ABS). Документ действителен до 1 февраля 2023 г.

16 июня автоконцерн «АвтоВАЗ» начал продажу упрощенных автомобилей Lada Granta без подушек безопасности и с механической коробкой передач. Стоимость новой машины LADA Granta Classic 2022 г. выпуска будет стартовать от 658 300 руб., сообщили в «АвтоВАЗе». Это на 103 200 руб. меньше ранее выпускаемых моделей Granta Classic. 

По словам исполняющего обязанности вице-президента по продажам и маркетингу Виталия Осипова, в машине оптимально сочетаются техническое оснащение и цена. «В текущем состоянии автомобильного рынка это позволяет Granta быть уникальным предложением не только среди новых легковых транспортных средств, но и быть конкурентом подержанным автомобилям», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее по теме: Минимальная стоимость новой LADA Granta составит 658 300 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных