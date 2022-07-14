Из-за санкций в России за полгода число легальных таксистов сократилось на 50 000
Из-за возросшей стоимости автомобилей и запчастей на фоне санкций в России за полгода сократилось количество разрешений на работу в такси на 50 000 – до 410 000, сообщил Forbes со ссылкой на данные общественного совета по развитию такси.
Председатель совета Ирина Зарипова рассказала изданию, что таксопарки намеренно теряют разрешения – большинство из них продолжает вести уже теневой бизнес, часть же закрывается и распродает или сдает в аренду автомобили. По словам Зариповой, в регионах мелкие перевозчики могут работать с агрегаторами такси без соответствующих документов, также водители, не имеющие разрешений, уходят в «бомбилы» и работают в популярных в городах местах – у вокзалов и аэропортов.
Одной из причин уменьшения легальных таксистов в России являются санкции, которые привели к тому, что на рынке авто сейчас дефицит новых машин, и их стоимость выросла до 60%, стоимость запчастей выросла на 30-40%, шин – на 120-150%. «Из-за этого таксопарки стараются экономить: автомобили будут эксплуатировать как можно дольше, поэтому через пару лет есть риск получить устаревший парк авто, который будет угрожать безопасности перевозок», – отметила Зарипова. По ее словам, сложившаяся ситуация приведет не только к снижению качества сервиса, но и увеличению числа аварийных и криминальных ситуаций из-за отсутствия контроля за состоянием и автомобилей, и водителей.
То, что таксисты из финансовых соображений не продлевают разрешения, подтвердил и председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков. По его словам, разрешение действует в течение пяти лет, и к сроку продления водителям необходимо менять автомобиль, поскольку предыдущий к этому времени приходит в негодность. «Я не знаю никого, кто решил бы купить Kia Rio за 2 млн рублей, чтобы использовать его в такси — это никогда не отобьется», – сказал он.
Представитель такси «Максим» Павел Стенников заверил, что отток водителей всегда наблюдается в летний период, так как часть работников мигрирует на другие сезонные работы или в отпуска. Управляющий директор «Ситимобил» Анатолий Малышев считает, что в связи с уходом из России ряда зарубежных компаний в такси будет приходить новые люди без опыта.
После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России.
По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в первом полугодии 2022 г. сократились на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, всего было продано 370 228 машин. Падение продаж в июне составило 82% в годовом выражении до 27 751 автомобилей.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса