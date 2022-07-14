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Из-за санкций в России за полгода число легальных таксистов сократилось на 50 000

Ведомости

Из-за возросшей стоимости автомобилей и запчастей на фоне санкций в России за полгода сократилось количество разрешений на работу в такси на 50 000 – до 410 000, сообщил Forbes со ссылкой на данные общественного совета по развитию такси.

Председатель совета Ирина Зарипова рассказала изданию, что таксопарки намеренно теряют разрешения – большинство из них продолжает вести уже теневой бизнес, часть же закрывается и распродает или сдает в аренду автомобили. По словам Зариповой, в регионах мелкие перевозчики могут работать с агрегаторами такси без соответствующих документов, также водители, не имеющие разрешений, уходят в «бомбилы» и работают в популярных в городах местах – у вокзалов и аэропортов.

Одной из причин уменьшения легальных таксистов в России являются санкции, которые привели к тому, что на рынке авто сейчас дефицит новых машин, и их стоимость выросла до 60%, стоимость запчастей выросла на 30-40%, шин – на 120-150%. «Из-за этого таксопарки стараются экономить: автомобили будут эксплуатировать как можно дольше, поэтому через пару лет есть риск получить устаревший парк авто, который будет угрожать безопасности перевозок», – отметила Зарипова. По ее словам, сложившаяся ситуация приведет не только к снижению качества сервиса, но и увеличению числа аварийных и криминальных ситуаций из-за отсутствия контроля за состоянием и автомобилей, и водителей.

То, что таксисты из финансовых соображений не продлевают разрешения, подтвердил и председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков. По его словам, разрешение действует в течение пяти лет, и к сроку продления водителям необходимо менять автомобиль, поскольку предыдущий к этому времени приходит в негодность. «Я не знаю никого, кто решил бы купить Kia Rio за 2 млн рублей, чтобы использовать его в такси — это никогда не отобьется», – сказал он.

Представитель такси «Максим» Павел Стенников заверил, что отток водителей всегда наблюдается в летний период, так как часть работников мигрирует на другие сезонные работы или в отпуска. Управляющий директор «Ситимобил» Анатолий Малышев считает, что в связи с уходом из России ряда зарубежных компаний в такси будет приходить новые люди без опыта.

После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в первом полугодии 2022 г. сократились на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, всего было продано 370 228 машин. Падение продаж в июне составило 82% в годовом выражении до 27 751 автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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