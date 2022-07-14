Из-за санкций в России за полгода число легальных таксистов сократилось на 50 000

Одной из причин уменьшения легальных таксистов в России являются санкции, которые привели к тому, что на рынке авто сейчас дефицит новых машин, и их стоимость выросла до 60%, стоимость запчастей выросла на 30-40%, шин – на 120-150%. «Из-за этого таксопарки стараются экономить: автомобили будут эксплуатировать как можно дольше, поэтому через пару лет есть риск получить устаревший парк авто, который будет угрожать безопасности перевозок», – отметила Зарипова. По ее словам, сложившаяся ситуация приведет не только к снижению качества сервиса, но и увеличению числа аварийных и криминальных ситуаций из-за отсутствия контроля за состоянием и автомобилей, и водителей.