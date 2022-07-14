Путин поручил привести дороги в нормативное состояние к 2028 году

Также президент поручил утвердить план дорожного строительства на 2023-2027 гг. и в его рамках составить перечень дорог, которые планируется построить, отремонтировать или реконструировать. В плане нужно предусмотреть применение современных материалов и техники преимущественно российского производства для строительства и ремонта дорог, а также внедрение новых технологий и материалов в сфере дорожного строительства.