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Экономика

Путин поручил привести дороги в нормативное состояние к 2028 году

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца 2027 г. привести в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог опорной сети. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

Также президент поручил утвердить план дорожного строительства на 2023-2027 гг. и в его рамках составить перечень дорог, которые планируется построить, отремонтировать или реконструировать. В плане нужно предусмотреть применение современных материалов и техники преимущественно российского производства для строительства и ремонта дорог, а также внедрение новых технологий и материалов в сфере дорожного строительства.

Правительство должно будет предусмотреть развитие сопутствующей инфраструктуры и объектов сервиса в районах строительства и ремонта дорог. Срок выполнения поручений установлен до 15 июля.

Также правительство должно будет определить объемы и источники финансирования плана строительства дорог и составить список дорог, которые можно будет построить или отремонтировать, если из федерального бюджета выделят дополнительное финансирование или его получат из внебюджетных источников.

5 мюля глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил «Ведомостям», что после завершения строительства автодороги М-12 Москва – Казань – Екатеринбург госкомпания может начать строительство Юго-Западной хорды, которая свяжет Урал и Поволжье с Краснодарским краем. Петушенко рассказал, что строительство может начаться в конце 2023 г. Стоимость строительства он не назвал, однако, по данным аналитиков, она может составить 1,3 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных