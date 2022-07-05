«Автодор» в 2023 году хочет начать строить новый автобан от Урала до Краснодара

«Автодор» в 2023 году хочет начать строить новый автобан от Урала до КраснодараСтоимость мегапроекта – от 1,3 трлн рублей, и не ясно, найдет ли государство деньги на эту дорогу
Следующим мегапроектом инфраструктурного строительства в России после завершения автодороги М12 Москва – Казань – Екатеринбург может стать Юго-Западная хорда, которая свяжет регионы Урала и Поволжья с Краснодарским краем. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Строительство объекта, по его словам, планируется начать в конце 2023 г.
К этому времени, по словам топ-менеджера, должна полностью освободиться техника для производства земляных работ (экскаваторы и бульдозеры) со стройки М12 и ее можно будет перенаправить на подготовку территорий для строительства хорды. Петушенко не исключил, что для финансирования объекта будет применяться механизм концессии. Он напомнил, что стройка М12 оплачивается из бюджета только на 60%, а остальное «Автодор» привлекает с рынка через облигационные займы. Этот вариант также рассматривается для хорды, пояснил он.