«Автодор» в 2023 году хочет начать строить новый автобан от Урала до Краснодара

К этому времени, по словам топ-менеджера, должна полностью освободиться техника для производства земляных работ (экскаваторы и бульдозеры) со стройки М12 и ее можно будет перенаправить на подготовку территорий для строительства хорды. Петушенко не исключил, что для финансирования объекта будет применяться механизм концессии. Он напомнил, что стройка М12 оплачивается из бюджета только на 60%, а остальное «Автодор» привлекает с рынка через облигационные займы. Этот вариант также рассматривается для хорды, пояснил он.