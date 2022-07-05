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«Автодор» в 2023 году хочет начать строить новый автобан от Урала до Краснодара

Стоимость мегапроекта – от 1,3 трлн рублей, и не ясно, найдет ли государство деньги на эту дорогу
Денис Ильюшенков
Новая хордовая автотрасса протяженностью 1600 км будет проходить по территории Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Астраханской, Самарской областей, Татарии и Башкирии / Сергей Мальгавко / ТАСС

Следующим мегапроектом инфраструктурного строительства в России после завершения автодороги М12 Москва – Казань – Екатеринбург может стать Юго-Западная хорда, которая свяжет регионы Урала и Поволжья с Краснодарским краем. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Строительство объекта, по его словам, планируется начать в конце 2023 г.

К этому времени, по словам топ-менеджера, должна полностью освободиться техника для производства земляных работ (экскаваторы и бульдозеры) со стройки М12 и ее можно будет перенаправить на подготовку территорий для строительства хорды. Петушенко не исключил, что для финансирования объекта будет применяться механизм концессии. Он напомнил, что стройка М12 оплачивается из бюджета только на 60%, а остальное «Автодор» привлекает с рынка через облигационные займы. Этот вариант также рассматривается для хорды, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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