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Автотрасса М12 до Казани выросла в цене на 200 млрд рублей

Материалы и строители оказались дороже, а изначальная смета – заниженной
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Строящаяся скоростная автомагистраль от Москвы до Казани обойдется примерно на 200 млрд руб. дороже изначально запланированной суммы. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройку.

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До этого проект оценивался в 623 млрд руб., но предполагалось, что он может подорожать после прохождения Главгосэкспертизы. Главгосэкспертиза РФ 24 декабря сообщила, что выдала положительное заключение на строительство первых трех участков М12 с нулевого по 224-й км в Московской и Владимирской областях.

По словам Хуснуллина, один только прирост стоимости металла вызвал удорожание на 30 млрд руб., еще 46 млрд руб., по предварительной оценке, добавил рост зарплат строителям. Кроме того, трасса стала длиннее на 15 км из-за необходимости соединить ее с существующей М7 «Волга» у Казани и пойти дальше на Екатеринбург, объяснил вице-премьер. Также на пути пролегания трассы были обнаружены карстовые породы, а они всегда дают удорожание строительства, подчеркнул Хуснуллин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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