Автотрасса М12 до Казани выросла в цене на 200 млрд рублей

По словам Хуснуллина, один только прирост стоимости металла вызвал удорожание на 30 млрд руб., еще 46 млрд руб., по предварительной оценке, добавил рост зарплат строителям. Кроме того, трасса стала длиннее на 15 км из-за необходимости соединить ее с существующей М7 «Волга» у Казани и пойти дальше на Екатеринбург, объяснил вице-премьер. Также на пути пролегания трассы были обнаружены карстовые породы, а они всегда дают удорожание строительства, подчеркнул Хуснуллин.