Автотрасса М12 до Казани выросла в цене на 200 млрд рублей

Автотрасса М12 до Казани выросла в цене на 200 млрд рублейМатериалы и строители оказались дороже, а изначальная смета – заниженной
Строящаяся скоростная автомагистраль от Москвы до Казани обойдется примерно на 200 млрд руб. дороже изначально запланированной суммы. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройку.
До этого проект оценивался в 623 млрд руб., но предполагалось, что он может подорожать после прохождения Главгосэкспертизы. Главгосэкспертиза РФ 24 декабря сообщила, что выдала положительное заключение на строительство первых трех участков М12 с нулевого по 224-й км в Московской и Владимирской областях.
По словам Хуснуллина, один только прирост стоимости металла вызвал удорожание на 30 млрд руб., еще 46 млрд руб., по предварительной оценке, добавил рост зарплат строителям. Кроме того, трасса стала длиннее на 15 км из-за необходимости соединить ее с существующей М7 «Волга» у Казани и пойти дальше на Екатеринбург, объяснил вице-премьер. Также на пути пролегания трассы были обнаружены карстовые породы, а они всегда дают удорожание строительства, подчеркнул Хуснуллин.