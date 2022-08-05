Китайские марки автомобилей заняли второе место по продажам в России в июле
Автомобили китайских производителей в июле заняли 24,3% от общего объема российского рынка, следует из данных агентства «Автостат». При этом корейские модели заняли 21,2% рынка, впервые уступив китайским, отечественные же бренды заняли 30,9%.
Всего за июль россияне купили 8642 автомобиля китайских марок, что стало рекордом. С января по март доля продаж китайских автомобилей составляла лишь 9,5%, при это в апреле она поднялась до 12,6%, в мае — до 16,9%, в июне — до 21%.
В основном среди «китайцев» жители России покупали машины брендов Chery (2577 шт.), Geely (2323 машины), Haval (2155) и EXEED (1012). Объем продаж остальных китайских марок составил меньше 200 штук.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в России в июле было продано всего 32 412 автомобилей — падение составило 74,9% (или на 96 819) по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. «АвтоВАЗ» занял первое место по продажам в России. Несмотря на это, компания продала всего 10 323 машины Lada, что на 68% меньше показателей июля 2021 г. За семь месяцев 2022 г. компания в общей сложности продала в России 85 037 авто, что на 63% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
Единственной фирмой, которая показала рост в июле и за семь месяцев 2022 г., стал китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Corporation. Компания в июле 2022 г. продала в России 203 машины — рост 298% по сравнению с июлем 2021 г., всего за семь месяцев было продано 816 автомобилей — рост в 1500% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.
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