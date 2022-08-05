Китайские марки автомобилей заняли второе место по продажам в России в июле

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в России в июле было продано всего 32 412 автомобилей — падение составило 74,9% (или на 96 819) по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. «АвтоВАЗ» занял первое место по продажам в России. Несмотря на это, компания продала всего 10 323 машины Lada, что на 68% меньше показателей июля 2021 г. За семь месяцев 2022 г. компания в общей сложности продала в России 85 037 авто, что на 63% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.