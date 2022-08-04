Продажи легковых автомобилей в России в июле упали на 74,9%

Согласно данным АЕБ, отечественный «АвтоВАЗ» занимает первое место по продажам в России. Несмотря на это, компания продала всего 10 323 машин Lada, что на 68% меньше показателей июля 2021 г. За семь месяцев 2022 г. компания в общей сложности продала в России 85 037, что на 63% меньше показателей год к году.