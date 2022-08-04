Продажи легковых автомобилей в России в июле упали на 74,9%
В России в июле было продано всего 32 412 автомобилей — падение составило 74,9% или на 96 819 по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Согласно данным АЕБ, отечественный «АвтоВАЗ» занимает первое место по продажам в России. Несмотря на это, компания продала всего 10 323 машин Lada, что на 68% меньше показателей июля 2021 г. За семь месяцев 2022 г. компания в общей сложности продала в России 85 037, что на 63% меньше показателей год к году.
Больше всего сократились продажи Lexus — на 99%, в июле 2022 г. было продано всего 19 машин в сравнении с 1531 автомобилем в июле прошлого года. Также значительное падение показала Kia — 3 903 (падение 77%) за июль, Hyundai — 3 394 (-75%), Renaul — 1 656 (-85%).
Единственной фирмой, которая показала рост в июле и за семь месяцев 2022 г., стал китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Corporation (DFM). Компания в июле 2022 г. продала 203 машины — рост 298% по сравнению с июлем 2021 г., всего за семь месяцев было продано 816 автомобилей — рост в 1500% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года.
26 июля стало известно, что число купленных подержанных легковых автомобилей снизилось на 22% за первые шесть месяцев 2022 г, следует из данных аналитики агентства «Автостат». При этом всего за первое полугодие россияне приобрели более 2,17 млн машин с пробегом. Отмечается, что самой популярной маркой на вторичном рынке РФ остается отечественная LADA. За шесть месяцев 2022 г. россияне купили 544,6 тыс. таких машин с пробегом. Доля LADA на вторичном рынке составляет 25,1%.
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