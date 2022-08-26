«АвтоВАЗ» возобновил продажу Lada Niva Travel
Уточняется, что автомобили будут доступны для покупки в трех комплектациях. Стартовая цена для внедорожника – 797 200 руб., если покупать автомобиль по государственной программе льготного кредитования. Производство автомобилей в «упрощенной» версии, то есть без подушки безопасности и антиблокировочной системы (ABS), началось в середине августа.
В компании отметили, что в стартовой комплектации автомобили оснащены усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом наружных зеркал, системой «ЭРА-Глонасс» и др. функциями.
На данный момент на основном автозаводе компании в Тольятти перезапущено производство Lada Granta (с начала июня), Lada Niva Legend (с середины июля) и, соответственно, Lada Niva Travel. Модели Niva выпускаются на одной сборочной линии, Granta – на отдельной. При этом «АвтоВАЗ» в августе также начал выпускать автомобили семейства Granta с водительской подушкой безопасности.
После начала специальной военной операции на территории Украины на производствах завода «АвтоВАЗа» начались вынужденные простои, связанные с нехваткой импортных комплектующих. Только в июне возобновилось производство. Летом завод начал выпуск упрощенных внедорожных универсалов Lada Granta Cross Classic, спортивного седана Lada Granta Drive Active и внедорожника Lada Niva Legend.
Ранее в «АвтоВАЗе» сообщили о планах запустить производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS) с 2023 г. По словам главы компании Максима Соколова, следующей опцией, которая также будет возвращена в автомобиль, станет система боковой устойчивости ESP, которая стабилизирует транспортное средство при резких поворотах и наклонах, не давая ему уйти в занос.
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