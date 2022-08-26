«АвтоВАЗ» возобновил продажу Lada Niva Travel

Ранее в «АвтоВАЗе» сообщили о планах запустить производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS) с 2023 г. По словам главы компании Максима Соколова, следующей опцией, которая также будет возвращена в автомобиль, станет система боковой устойчивости ESP, которая стабилизирует транспортное средство при резких поворотах и наклонах, не давая ему уйти в занос.