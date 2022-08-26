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«АвтоВАЗ» возобновил продажу Lada Niva Travel

Ведомости

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» возобновил продажи упрощенной версии внедорожника Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet) вслед за Granta и Niva Legend, ее производство началось 15 августа, об этом сообщила компания на своем сайте.

Уточняется, что автомобили будут доступны для покупки в трех комплектациях. Стартовая цена для внедорожника – 797 200 руб., если покупать автомобиль по государственной программе льготного кредитования. Производство автомобилей в «упрощенной» версии, то есть без подушки безопасности и антиблокировочной системы (ABS), началось в середине августа.

В компании отметили, что в стартовой комплектации автомобили оснащены усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом наружных зеркал, системой «ЭРА-Глонасс» и др. функциями.

На данный момент на основном автозаводе компании в Тольятти перезапущено производство Lada Granta (с начала июня), Lada Niva Legend (с середины июля) и, соответственно, Lada Niva Travel. Модели Niva выпускаются на одной сборочной линии, Granta – на отдельной. При этом «АвтоВАЗ» в августе также начал выпускать автомобили семейства Granta с водительской подушкой безопасности.  

После начала специальной военной операции на территории Украины на производствах завода «АвтоВАЗа» начались вынужденные простои, связанные с нехваткой импортных комплектующих. Только в июне возобновилось производство. Летом завод начал выпуск упрощенных внедорожных универсалов Lada Granta Cross Classic, спортивного седана Lada Granta Drive Active и внедорожника Lada Niva Legend.

Ранее в «АвтоВАЗе» сообщили о планах запустить производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS) с 2023 г. По словам главы компании Максима Соколова, следующей опцией, которая также будет возвращена в автомобиль, станет система боковой устойчивости ESP, которая стабилизирует транспортное средство при резких поворотах и наклонах, не давая ему уйти в занос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных