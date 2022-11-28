Газета
Авто

Ликсутов: производство на «Москвиче» локализуют к 2025 году

Ведомости

Производство на московском автозаводе «Москвич» (бывший «Renault Россия») локализуют к 2025 г., сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

«Сейчас мы собираем автомобили из крупных узлов, а уже в конце следующего года часть кузовных деталей будет произведена в Москве, на машины начнут ставить резину российского производства», — сказал он.

По словам Ликсутова, с каждым годом будет увеличиваться локализация компонентов. Он уточнил, что, согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, «Москвич» будет через несколько лет выпускать автомобили, выполненные только из российских компонентов на собственной уникальной платформе. Предполагается, что выполнить эту задачу удастся к 2025 г. «Работаем над этим вместе с КАМАЗом и, уверен, справимся. Будем стараться это сделать раньше», — сказал Ликсутов. Он подчеркнул, что все запасные части и комплектующие к новым «Москвичам» будут производиться на этом же заводе.

Ранее по теме: Возвращение «Москвича»: как выглядит новый кроссовер

«Москвич» начал серийную крупноузловую сборку автомобилей 23 ноября. Первой моделью, поставленной на конвейер после возобновления работы завода, стал «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4. Его стоимость может составить от 1,6 до 2 млн руб.

Ранее сообщалось, что первые «Москвичи» сойдут с конвейера уже в декабре 2022 г., всего до конца этого года на заводе соберут 600 автомобилей – 400 машин с бензиновым двигателем и 200 электромобилей. Они будут доступны для покупателей в Москве и Центральном федеральном округе уже с декабря, в остальной части страны – с весны 2023 г. Предполагается, что в следующем году будет собрано 50 000 машин крупноузловым методом, 10 000 из которых – с электродвигателем, в 2024 г. – 100 000 автомобилей, из них 20 000 – электрокары. Половину объема 2024 г. предполагается собирать уже по полному циклу, включая сварку и окраску.

26 апреля в Минпромторге сообщили, что Renault приняла решение передать долю в своем заводе «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») правительству Москвы. Весной Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», а в перспективе — электромобили.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных