Ликсутов: производство на «Москвиче» локализуют к 2025 году

Ранее сообщалось, что первые «Москвичи» сойдут с конвейера уже в декабре 2022 г., всего до конца этого года на заводе соберут 600 автомобилей – 400 машин с бензиновым двигателем и 200 электромобилей. Они будут доступны для покупателей в Москве и Центральном федеральном округе уже с декабря, в остальной части страны – с весны 2023 г. Предполагается, что в следующем году будет собрано 50 000 машин крупноузловым методом, 10 000 из которых – с электродвигателем, в 2024 г. – 100 000 автомобилей, из них 20 000 – электрокары. Половину объема 2024 г. предполагается собирать уже по полному циклу, включая сварку и окраску.