Ликсутов: производство на «Москвиче» локализуют к 2025 году
Производство на московском автозаводе «Москвич» (бывший «Renault Россия») локализуют к 2025 г., сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в разговоре с изданием «Аргументы и факты».
«Сейчас мы собираем автомобили из крупных узлов, а уже в конце следующего года часть кузовных деталей будет произведена в Москве, на машины начнут ставить резину российского производства», — сказал он.
По словам Ликсутова, с каждым годом будет увеличиваться локализация компонентов. Он уточнил, что, согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, «Москвич» будет через несколько лет выпускать автомобили, выполненные только из российских компонентов на собственной уникальной платформе. Предполагается, что выполнить эту задачу удастся к 2025 г. «Работаем над этим вместе с КАМАЗом и, уверен, справимся. Будем стараться это сделать раньше», — сказал Ликсутов. Он подчеркнул, что все запасные части и комплектующие к новым «Москвичам» будут производиться на этом же заводе.
«Москвич» начал серийную крупноузловую сборку автомобилей 23 ноября. Первой моделью, поставленной на конвейер после возобновления работы завода, стал «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4. Его стоимость может составить от 1,6 до 2 млн руб.
Ранее сообщалось, что первые «Москвичи» сойдут с конвейера уже в декабре 2022 г., всего до конца этого года на заводе соберут 600 автомобилей – 400 машин с бензиновым двигателем и 200 электромобилей. Они будут доступны для покупателей в Москве и Центральном федеральном округе уже с декабря, в остальной части страны – с весны 2023 г. Предполагается, что в следующем году будет собрано 50 000 машин крупноузловым методом, 10 000 из которых – с электродвигателем, в 2024 г. – 100 000 автомобилей, из них 20 000 – электрокары. Половину объема 2024 г. предполагается собирать уже по полному циклу, включая сварку и окраску.
26 апреля в Минпромторге сообщили, что Renault приняла решение передать долю в своем заводе «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») правительству Москвы. Весной Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», а в перспективе — электромобили.
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