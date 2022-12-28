Экс-глава Renault в России Панков назначен гендиректором Aurus
На должность нового генерального директора Aurus назначен бывший руководитель Renault в России Андрей Панков, сообщила пресс-служба автопроизводителя.
«С 28 декабря 2022 года руководство компанией AURUS принимает на себя Андрей Панков», — говорится в сообщении.
Панков сменит Николая Ходосевича, который в январе 2022 г. был назначен врио гендиректора Aurus.
В 2005-2014 гг. Панков занимал руководящие должности в Hyundai Россия и Mitsubishi Motors Corporation Russia. С 2015 по 2019 гг. он был генеральным директором Renault в России. До начала своей карьеры в автомобильной отрасли Панков работал в Сбербанке, Procter & Gamble и Nestle. В 2020 г. Панков возглавил рекламную группу компаний АДВ.
Помимо этого, Панков в течение нескольких лет работал в составе Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии при заместителе председателя правительства – министре промышленности и торговли РФ Денисе Мантурове, Совете по промышленному развитию ТПП РФ, а также других деловых общественных организациях России.