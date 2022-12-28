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Экс-глава Renault в России Панков назначен гендиректором Aurus

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На должность нового генерального директора Aurus назначен бывший руководитель Renault в России Андрей Панков, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

«С 28 декабря 2022 года руководство компанией AURUS принимает на себя Андрей Панков», — говорится в сообщении.

Панков сменит Николая Ходосевича, который в январе 2022 г. был назначен врио гендиректора Aurus.

В 2005-2014 гг. Панков занимал руководящие должности в Hyundai Россия и Mitsubishi Motors Corporation Russia. С 2015 по 2019 гг. он был генеральным директором Renault в России. До начала своей карьеры в автомобильной отрасли Панков работал в Сбербанке, Procter & Gamble и Nestle. В 2020 г. Панков возглавил рекламную группу компаний АДВ.

Помимо этого, Панков в течение нескольких лет работал в составе Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии при заместителе председателя правительства – министре промышленности и торговли РФ Денисе Мантурове, Совете по промышленному развитию ТПП РФ, а также других деловых общественных организациях России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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