Экс-глава Renault в России Панков назначен гендиректором Aurus

В 2005-2014 гг. Панков занимал руководящие должности в Hyundai Россия и Mitsubishi Motors Corporation Russia. С 2015 по 2019 гг. он был генеральным директором Renault в России. До начала своей карьеры в автомобильной отрасли Панков работал в Сбербанке, Procter & Gamble и Nestle. В 2020 г. Панков возглавил рекламную группу компаний АДВ.