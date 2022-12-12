В Санкт-Петербурге открылся шоурум Aurus
В Санкт-Петербурге открылся первый шоурум российских люксовых автомобилей Aurus, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя. Салон открыли на Пулковском шоссе.
«Сегодня мы открываем новый шоурум бренда совместно с нашими партнерами – ГК "Автодом" — в Санкт-Петербурге, выполняя обозначенные ранее планы марки по развитию представленности в РФ. <...> знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж Aurus», — сказал генеральный директор Aurus Николай Ходосевич.
Агентство сообщает, что площадь нового шоурума составляет 200 кв. м. В нем представлены два автомобиля — это седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendant. В услуги дилерского цента, как пишут «РИА Новости», входят продажа новых машин Aurus и автомобилей этого бренда с пробегом, также оформление предзаказов, сервисное обслуживание и др.
В ноябре стало известно о запуске серийного производства внедорожника Aurus Komendant на заводе в Татарстане. Начало производства в компании назвали «беспрецедентным стартом» для отечественного автопрома. В Aurus подчеркивали, что 70% использованных при производстве автомобиля материалов и комплектующих являются российскими.
Aurus — это первый российский бренд люксовых автомобилей. Акционерами компании являются ФГУП «НАМИ» (63,5%) и Фонд обороны, безопасности и развития Объединенных Арабских Эмиратов. Автомобили этого бренда производятся на заводе в Елабуге в Татарстане.