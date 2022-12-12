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В Санкт-Петербурге открылся шоурум Aurus

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В Санкт-Петербурге открылся первый шоурум российских люксовых автомобилей Aurus, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя. Салон открыли на Пулковском шоссе.

«Сегодня мы открываем новый шоурум бренда совместно с нашими партнерами – ГК "Автодом" — в Санкт-Петербурге, выполняя обозначенные ранее планы марки по развитию представленности в РФ. <...> знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж Aurus», — сказал генеральный директор Aurus Николай Ходосевич.

Агентство сообщает, что площадь нового шоурума составляет 200 кв. м. В нем представлены два автомобиля — это седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendant. В услуги дилерского цента, как пишут «РИА Новости», входят продажа новых машин Aurus и автомобилей этого бренда с пробегом, также оформление предзаказов, сервисное обслуживание и др.

28 октября 2021 г. Aurus и «Автодом» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагало открытие нового шоурума автопроизводителя в Санкт-Петербурге в 2022 г. Сейчас у компании есть два шоурума в Москве — в комплексе «Авилон Легенда» и в «Москва-Сити».

В ноябре стало известно о запуске серийного производства внедорожника Aurus Komendant на заводе в Татарстане. Начало производства в компании назвали «беспрецедентным стартом» для отечественного автопрома. В Aurus подчеркивали, что 70% использованных при производстве автомобиля материалов и комплектующих являются российскими.

Aurus — это первый российский бренд люксовых автомобилей. Акционерами компании являются ФГУП «НАМИ» (63,5%) и Фонд обороны, безопасности и развития Объединенных Арабских Эмиратов. Автомобили этого бренда производятся на заводе в Елабуге в Татарстане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных