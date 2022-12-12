В Санкт-Петербурге открылся шоурум Aurus

Агентство сообщает, что площадь нового шоурума составляет 200 кв. м. В нем представлены два автомобиля — это седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendant. В услуги дилерского цента, как пишут «РИА Новости», входят продажа новых машин Aurus и автомобилей этого бренда с пробегом, также оформление предзаказов, сервисное обслуживание и др.