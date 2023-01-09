В России отзовут 1217 автомобилей Jeep из-за дефекта в блоке управления ABS

«Из-за неверного определения давления в первичном контуре гидравлическим блоком управления модуля АБС могут несанкционированно включаться стоп-сигналы. Кроме того, система может позволить запустить двигатель и перевести рычаг селектора передач из парковочного положения без нажатия на педаль тормоза», — сказано в сообщении.