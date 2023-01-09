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В России отзовут 1217 автомобилей Jeep из-за дефекта в блоке управления ABS

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В России отзовут 1217 автомобилей Jeep Grand Cherokee, проданных с 2018 г., из-за возможных проблем с гидравлическим блоком управления модуля антиблокировочной тормозной системы (ABS). Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта. 

«Из-за неверного определения давления в первичном контуре гидравлическим блоком управления модуля АБС могут несанкционированно включаться стоп-сигналы. Кроме того, система может позволить запустить двигатель и перевести рычаг селектора передач из парковочного положения без нажатия на педаль тормоза», — сказано в сообщении.

Чтобы проверить автомобиль и устранить возможную проблему, автовладельцам необходимо обратиться в ближайший официальный дилерский центр. Работы по проверке и необходимой замене будут бесплатными.

После проверки при необходимости блок управления ABS будет перепрограммирован «с применением новейшей версии программного обеспечения». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных