В России отзовут 1217 автомобилей Jeep из-за дефекта в блоке управления ABS
В России отзовут 1217 автомобилей Jeep Grand Cherokee, проданных с 2018 г., из-за возможных проблем с гидравлическим блоком управления модуля антиблокировочной тормозной системы (ABS). Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.
«Из-за неверного определения давления в первичном контуре гидравлическим блоком управления модуля АБС могут несанкционированно включаться стоп-сигналы. Кроме того, система может позволить запустить двигатель и перевести рычаг селектора передач из парковочного положения без нажатия на педаль тормоза», — сказано в сообщении.
Чтобы проверить автомобиль и устранить возможную проблему, автовладельцам необходимо обратиться в ближайший официальный дилерский центр. Работы по проверке и необходимой замене будут бесплатными.
После проверки при необходимости блок управления ABS будет перепрограммирован «с применением новейшей версии программного обеспечения».