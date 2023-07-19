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Средняя цена на новый легковой автомобиль выросла до 2,6 млн рублей

Ведомости

В этом году средняя стоимость нового легкового автомобиля выросла до 2,6 млн руб., что на 13,5% больше по сравнению с прошлым годом, когда она составляла 2,29 млн руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на презентацию ассоциации «Российские автомобильные дилеры», которую представил ее президент Алексей Подщеколдин.

При этом средняя цена на подержанный легковой автомобиль выросла на 9% по сравнению с прошлым годом и составила 1,3 млн руб.

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Президент ассоциации также рассказал о прогнозах дилеров по росту цен на новые легковые автомобили, он составит 5-10%. Основными причинами роста Подщеколдин назвал ослабление рубля и повышение утилизационного сбора. При этом подчеркнул, что российский авторынок постепенно восстанавливается.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что правительство проиндексирует с 1 августа утилизационный сбор на легковые авто и LCV, грузовики и автобусы, которые ввозятся в Россию юрлицами и физлицами для последующей перепродажи. Утильсбор – разовая выплата, которая позиционируется как экологический сбор, ее цель – компенсировать затраты на утилизацию техники в будущем. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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