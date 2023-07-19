Средняя цена на новый легковой автомобиль выросла до 2,6 млн рублей

В этом году средняя стоимость нового легкового автомобиля выросла до 2,6 млн руб., что на 13,5% больше по сравнению с прошлым годом, когда она составляла 2,29 млн руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на презентацию ассоциации «Российские автомобильные дилеры», которую представил ее президент Алексей Подщеколдин.