Средняя цена на новый легковой автомобиль выросла до 2,6 млн рублей
В этом году средняя стоимость нового легкового автомобиля выросла до 2,6 млн руб., что на 13,5% больше по сравнению с прошлым годом, когда она составляла 2,29 млн руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на презентацию ассоциации «Российские автомобильные дилеры», которую представил ее президент Алексей Подщеколдин.
При этом средняя цена на подержанный легковой автомобиль выросла на 9% по сравнению с прошлым годом и составила 1,3 млн руб.
Президент ассоциации также рассказал о прогнозах дилеров по росту цен на новые легковые автомобили, он составит 5-10%. Основными причинами роста Подщеколдин назвал ослабление рубля и повышение утилизационного сбора. При этом подчеркнул, что российский авторынок постепенно восстанавливается.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что правительство проиндексирует с 1 августа утилизационный сбор на легковые авто и LCV, грузовики и автобусы, которые ввозятся в Россию юрлицами и физлицами для последующей перепродажи. Утильсбор – разовая выплата, которая позиционируется как экологический сбор, ее цель – компенсировать затраты на утилизацию техники в будущем.