Уличные камеры в Москве начнут фиксировать мотоциклистов без шлема
Уличные камеры Москвы начнут фиксировать мотоциклистов, которые ездят без шлема. Нарушителей будет вычислять нейросеть, сообщил проект Autonews со ссылкой на столичный Центр организации дорожного движения.
Штрафовать будут за отсутствие шлемов как у водителей, так и у пассажиров. Сумма штрафа составляет 1000 руб. Для определения нарушителей будут использоваться около 500 камер, уже установленных в Москве. Материалы камер будут проходить двойную проверку в ЦОДД и Госавтоинспекции. Вердикт можно будет обжаловать в ГИБДД, в том числе через сервис «Госуслуги».
Эксперимент по определению наличия шлема у мотоциклистов начался в 2021 г. За это время нейросеть научилась не только распознавать шлемы различных форм, но и отличать их от причесок и головных уборов.
В октябре 2021 г. в Москве начала работать первая камера фиксации езды на автомобиле с выключенными фарами ближнего света. Все фиксации также перепроверяют вручную.