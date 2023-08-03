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Уличные камеры в Москве начнут фиксировать мотоциклистов без шлема

Ведомости

Уличные камеры Москвы начнут фиксировать мотоциклистов, которые ездят без шлема. Нарушителей будет вычислять нейросеть, сообщил проект Autonews со ссылкой на столичный Центр организации дорожного движения.

Штрафовать будут за отсутствие шлемов как у водителей, так и у пассажиров. Сумма штрафа составляет 1000 руб. Для определения нарушителей будут использоваться около 500 камер, уже установленных в Москве. Материалы камер будут проходить двойную проверку в ЦОДД и Госавтоинспекции. Вердикт можно будет обжаловать в ГИБДД, в том числе через сервис «Госуслуги».

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Эксперимент по определению наличия шлема у мотоциклистов начался в 2021 г. За это время нейросеть научилась не только распознавать шлемы различных форм, но и отличать их от причесок и головных уборов.

В октябре 2021 г. в Москве начала работать первая камера фиксации езды на автомобиле с выключенными фарами ближнего света. Все фиксации также перепроверяют вручную.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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