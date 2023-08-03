Уличные камеры в Москве начнут фиксировать мотоциклистов без шлема

Штрафовать будут за отсутствие шлемов как у водителей, так и у пассажиров. Сумма штрафа составляет 1000 руб. Для определения нарушителей будут использоваться около 500 камер, уже установленных в Москве. Материалы камер будут проходить двойную проверку в ЦОДД и Госавтоинспекции. Вердикт можно будет обжаловать в ГИБДД, в том числе через сервис «Госуслуги».