«АвтоВАЗ» планирует перенести производство Lada Largus в Ижевск

Уточняется, что проект переноса могут завершить во II квартале 2024 г. «Пауза с выпуском Largus связана с планами по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы. Это связано с наращиванием объема производства текущего модельного ряда и новых автомобилей – Lada Iskra, Lada Aura и нового кроссовера на платформе Vesta», – рассказали в компании.