«АвтоВАЗ» планирует перенести производство Lada Largus в Ижевск
Уточняется, что проект переноса могут завершить во II квартале 2024 г. «Пауза с выпуском Largus связана с планами по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы. Это связано с наращиванием объема производства текущего модельного ряда и новых автомобилей – Lada Iskra, Lada Aura и нового кроссовера на платформе Vesta», – рассказали в компании.
В августе этого года на площадке в Тольятти планируется произвести 635 моделей Largus. При этом до конца 2023 г. Компания намерена выпустить в Ижевске опытную партию электромобилей Lada e-Largus.
В компании рассчитывают, что за время перерыва в выпуске Largus российские поставщики смогут освоить дополнительную номенклатуру компонентов для достижения технологического суверенитета по этой модели.
В ходе форума «Россия – Африка» президент компании Максим Соколов рассказал, что «АвтоВАЗ» рассчитывает возобновить производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте в 2024 г. Пока речь идет о выпуске только модели Granta, уточнил топ-менеджер.
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность дальнейшего развития модельного ряда на платформе Lada Vesta после выпуска кроссовера в 2025 г. По словам источника «Ведомостей», близкого к «АвтоВАЗу», речь идет о разработке минивэна на платформе Vesta, который со временем сможет заменить Lada Largus.