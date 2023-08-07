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«АвтоВАЗ» планирует перенести производство Lada Largus в Ижевск

Ведомости

«АвтоВАЗ» планирует перенести производство Lada Largus на площадку в Ижевск из-за загрузки линий в Тольятти. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет «Интерфакс».

Уточняется, что проект переноса могут завершить во II квартале 2024 г. «Пауза с выпуском Largus связана с планами по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы. Это связано с наращиванием объема производства текущего модельного ряда и новых автомобилей – Lada Iskra, Lada Aura и нового кроссовера на платформе Vesta», – рассказали в компании.

В августе этого года на площадке в Тольятти планируется произвести 635 моделей Largus. При этом до конца 2023 г. Компания намерена выпустить в Ижевске опытную партию электромобилей Lada e-Largus.

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В компании рассчитывают, что за время перерыва в выпуске Largus российские поставщики смогут освоить дополнительную номенклатуру компонентов для достижения технологического суверенитета по этой модели.

В ходе форума «Россия – Африка» президент компании Максим Соколов рассказал, что «АвтоВАЗ» рассчитывает возобновить производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте в 2024 г. Пока речь идет о выпуске только модели Granta, уточнил топ-менеджер.

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность дальнейшего развития модельного ряда на платформе Lada Vesta после выпуска кроссовера в 2025 г. По словам источника «Ведомостей», близкого к «АвтоВАЗу», речь идет о разработке минивэна на платформе Vesta, который со временем сможет заменить Lada Largus.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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