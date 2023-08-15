С начала года продажи автомобилей с пробегом выросли на 25,5%

Наиболее популярными брендами оказались Lada с долей более 20% (в июле было продано 105 815 машин, +1,8% год к году), Toyota (63 994 машины, +34,9%) и Kia (29 618 автомобилей, +24,4%). В пятерку лидеров также вошли Hyundai (29 038 машин, +21,3%) и Nissan (27 684 шт., +23%). Наибольший прирост продаж был зафиксирован у Honda (+39%), всего в июле было продано 19 113 машин этой марки. С начала года прирост составил 52,4%.