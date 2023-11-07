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Минтранс предложил запретить установку дорожных камер чаще одной на километр

Ведомости

Министерство транспорта подготовило законопроект, которым могут запретить установку комплексов, фиксирующих однотипные нарушения, чаще чем раз в километр. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на первую редакцию законопроекта. Сейчас документ проходит согласование.

Уточняется, что минимальное расстояние между этими комплексами должно составлять 1 км в населенных пунктах и 5 км – за городом. Законопроектом допускаются исключения в зависимости от ситуации с аварийностью на каждом конкретном дорожном участке. 

Помимо этого, документ предполагает запрет на установку камер в местах, где приборы закрывали бы светофоры или знаки. Если камера стационарная, ей должен предшествовать информационный щит с указанием «контролируемых условий и режимов движения». Уточняется, что такой щит должен быть установлен за 150-300 м от зоны контроля. Законопроект также предусматривает необходимость для регионов предупреждать ГИБДД о включении нового комплекса минимум за 20 дней. А передвижные камеры будут обозначать на дорогах новыми информационными щитами. 

В Ассоциации ОКО (объединяет производителей камер и операторов систем фотовидеофиксации) предложили доработать законопроект и устанавливать камеры в местах с признаками возникновения очага ДТП. Например, на участках дороги, где появляются единичные аварии с пострадавшими или большое число однотипных нарушений. В «МВС Груп» назвали требование уведомлять ГИБДД за 20 дней об установке новых камер избыточным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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