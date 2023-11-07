Минтранс предложил запретить установку дорожных камер чаще одной на километр

Помимо этого, документ предполагает запрет на установку камер в местах, где приборы закрывали бы светофоры или знаки. Если камера стационарная, ей должен предшествовать информационный щит с указанием «контролируемых условий и режимов движения». Уточняется, что такой щит должен быть установлен за 150-300 м от зоны контроля. Законопроект также предусматривает необходимость для регионов предупреждать ГИБДД о включении нового комплекса минимум за 20 дней. А передвижные камеры будут обозначать на дорогах новыми информационными щитами.