Минтранс предложил запретить установку дорожных камер чаще одной на километр
Министерство транспорта подготовило законопроект, которым могут запретить установку комплексов, фиксирующих однотипные нарушения, чаще чем раз в километр. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на первую редакцию законопроекта. Сейчас документ проходит согласование.
Уточняется, что минимальное расстояние между этими комплексами должно составлять 1 км в населенных пунктах и 5 км – за городом. Законопроектом допускаются исключения в зависимости от ситуации с аварийностью на каждом конкретном дорожном участке.
Помимо этого, документ предполагает запрет на установку камер в местах, где приборы закрывали бы светофоры или знаки. Если камера стационарная, ей должен предшествовать информационный щит с указанием «контролируемых условий и режимов движения». Уточняется, что такой щит должен быть установлен за 150-300 м от зоны контроля. Законопроект также предусматривает необходимость для регионов предупреждать ГИБДД о включении нового комплекса минимум за 20 дней. А передвижные камеры будут обозначать на дорогах новыми информационными щитами.
В Ассоциации ОКО (объединяет производителей камер и операторов систем фотовидеофиксации) предложили доработать законопроект и устанавливать камеры в местах с признаками возникновения очага ДТП. Например, на участках дороги, где появляются единичные аварии с пострадавшими или большое число однотипных нарушений. В «МВС Груп» назвали требование уведомлять ГИБДД за 20 дней об установке новых камер избыточным.