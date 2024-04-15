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Белоусов поручил создать единую цифровую среду для операторов электрозаправок

Ведомости

С учетом роста числа зарядных станций в России необходимо создать для них единую цифровую среду, которая сделает использование электромобилей доступным, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании кабмина.

«В ближайшие шесть лет количество зарядных станций должно вырасти более чем в 10 раз. С увеличением их числа необходимо дать комфортный доступ автомобилистам к актуальной информации об их работе», – сказал Белоусов на совещании по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.

По его мнению, сделать такой вид транспорта популярным должно не только увеличение количества электрозаправочных станций (ЭЗС), но и создание цифровой системы для пользователей. Он поручил разработать минимальный набор требований к национальным сервисам зарядных станций, которые должны охватить большую часть страны. Среди них – необходимость отслеживания статуса работы станции и отдельных коннекторов в режиме реального времени, идентификация устройств в картографических сервисах, возможность получения обратной связи по работе от пользователей.

На сайте кабмина сообщается, что количество быстрых ЭЗС в стране составляет около 1150 единиц, практически все они введены в эксплуатацию в рамках государственной инициативы «Электромобиль и водородный автомобиль» и программы субсидирования, действующей с 2022 г. Парк электромобилей в стране превышает 40 000 автомобилей, из которых примерно 10 000 произведено в России.

10 апреля «Ведомости» писали, что спрос на электротранспорт в России в течение 10 лет будет расти в среднем на 38% ежегодно и достигнет 340 000 машин в год в 2033 г. Такой прогноз заложен в базовый сценарий в исследовании российского рынка электромобилей, подготовленном консалтинговой компанией Strategy Partners. Оптимистичный прогноз консалтинговой компании предполагает увеличение продаж электротранспорта в среднем на 41% ежегодно до 421 000 штук в 2033 г. Пока же уровень развития этого сегмента в нашей стране похож на США, Европу и Китай 7–10 лет назад.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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