Белоусов поручил создать единую цифровую среду для операторов электрозаправок

10 апреля «Ведомости» писали, что спрос на электротранспорт в России в течение 10 лет будет расти в среднем на 38% ежегодно и достигнет 340 000 машин в год в 2033 г. Такой прогноз заложен в базовый сценарий в исследовании российского рынка электромобилей, подготовленном консалтинговой компанией Strategy Partners. Оптимистичный прогноз консалтинговой компании предполагает увеличение продаж электротранспорта в среднем на 41% ежегодно до 421 000 штук в 2033 г. Пока же уровень развития этого сегмента в нашей стране похож на США, Европу и Китай 7–10 лет назад.