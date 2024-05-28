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Toyota представила прототипы двигателей на альтернативном топливе

Ведомости

Японский автопроизводитель Toyota представил прототипы двигателей внутреннего сгорания, которые могут работать на водороде, бензине и других видах топлива. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом компания хочет популяризировать альтернативные технологии для сокращения выбросов углекислого газа. В Toyota отметили, что несмотря на массовое производство электрокаров, двигатели, работающие на топливе, также должны сыграть свою роль.

Генеральный директор Toyota Кодзи Сато отметил, что компания стремится создать двигатель, который бы эффективно использовал различные виды топлива.

Наряду с планами по разработке новых двигателей Toyota активно развивает и направление электромобилей. В мае компания заявила, что выделит дополнительно $3,2 млрд на исследования по декарбонизации и разработку программного обеспечения следующего поколения.

В январе 2024 г. председатель Toyota Motor Акио Тоёда выразил мнение, что электрокары максимально могут достичь 30% автомобильного рынка. Остальную часть, по его словам, займут гибриды, машины на водородном топливном элементе и на топливе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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