Toyota представила прототипы двигателей на альтернативном топливе
Таким образом компания хочет популяризировать альтернативные технологии для сокращения выбросов углекислого газа. В Toyota отметили, что несмотря на массовое производство электрокаров, двигатели, работающие на топливе, также должны сыграть свою роль.
Генеральный директор Toyota Кодзи Сато отметил, что компания стремится создать двигатель, который бы эффективно использовал различные виды топлива.
Наряду с планами по разработке новых двигателей Toyota активно развивает и направление электромобилей. В мае компания заявила, что выделит дополнительно $3,2 млрд на исследования по декарбонизации и разработку программного обеспечения следующего поколения.