Доля китайских электромобилей в Европе достигла 11% в июне
Китайские бренды электромобилей заняли 11% европейского рынка по итогам июня 2024 г., зарегистрировав более 23 000 аккумуляторных электромобилей по всему региону в течение месяца. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, с мая 2024 г. китайские производители электромобилей увеличили количество зарегистрированных авто на 72%. Как отмечает аналитический центр Dataforce, китайские компании смогли с нуля занять десятую часть рынка ЕС всего за четыре года.
Компанией, показавшей наилучшие результаты в июне, стала китайская MG, зарегистрировав 13 336 автомобилей в июне, установив рекордное значение среди остальных компаний.
В начале июля 2024 г. Европейская комиссия официально ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили. Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%.
Электрокары других китайских марок, которые сотрудничали во время расследования по госсубсидированию, теперь облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%.
В начале июля «Ведомости» сообщали о том, что количество электромобилей в КНР на начало месяца составило 24,7 млн, тогда как с начала 2024 г. в стране было зарегистрировано 4,397 млн новых электромобилей.