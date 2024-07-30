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Доля китайских электромобилей в Европе достигла 11% в июне

Ведомости

Китайские бренды электромобилей заняли 11% европейского рынка по итогам июня 2024 г., зарегистрировав более 23 000 аккумуляторных электромобилей по всему региону в течение месяца. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, с мая 2024 г. китайские производители электромобилей увеличили количество зарегистрированных авто на 72%. Как отмечает аналитический центр Dataforce, китайские компании смогли с нуля занять десятую часть рынка ЕС всего за четыре года.

Компанией, показавшей наилучшие результаты в июне, стала китайская MG, зарегистрировав 13 336 автомобилей в июне, установив рекордное значение среди остальных компаний.

В начале июля 2024 г. Европейская комиссия официально ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили. Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%.

Электрокары других китайских марок, которые сотрудничали во время расследования по госсубсидированию, теперь облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%.

В начале июля «Ведомости» сообщали о том, что количество электромобилей в КНР на начало месяца составило 24,7 млн, тогда как с начала 2024 г. в стране было зарегистрировано 4,397 млн новых электромобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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