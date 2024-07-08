Число электромобилей в Китае превысило 24 млн
Количество электромобилей в КНР на июль 2024 г. составило 24,7 млн, сообщило министерство общественной безопасности КНР, пишет Xinhua.
С начала года в стране было зарегистрировано 4,397 млн новых электромобилей, что является рекордным показателем. За первое полугодие 2024 г. электрокаров было зарегистрировано на 39,41% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
В КНР насчитывается 440 млн автомобилей, 345 млн из которых – легковые авто.
19 июня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отмечал, что лишь 12% опрошенных россиян хотели бы купить электромобиль, в то время как 47% респондентов отдали бы предпочтение машине с бензиновым двигателем.
Среди основных преимуществ электромобиля респонденты назвали экологичность, экономичность и бесшумность. В то же время 43% россиян заявили о неразвитой инфраструктуре и малом количестве заправок для такого транспорта.
Генеральный директор и совладелец стартапа «Электромобили мануфэкчуринг рус» («ЭМ-рус») Илья Рашкин говорил «Ведомостям», что компания до 2026 г. оснастит выпускаемый компанией электрофургон на базе «УАЗ профи» гибридной силовой установкой. «ЭМ-рус», по словам Рашкина, разрабатывает последовательный гибрид. Это автомобиль, в котором ДВС работает как генератор и заряжает тяговую батарею, а она, в свою очередь, питает электромотор, вращающий колеса.