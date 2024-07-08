Число электромобилей в Китае превысило 24 млн

Генеральный директор и совладелец стартапа «Электромобили мануфэкчуринг рус» («ЭМ-рус») Илья Рашкин говорил «Ведомостям», что компания до 2026 г. оснастит выпускаемый компанией электрофургон на базе «УАЗ профи» гибридной силовой установкой. «ЭМ-рус», по словам Рашкина, разрабатывает последовательный гибрид. Это автомобиль, в котором ДВС работает как генератор и заряжает тяговую батарею, а она, в свою очередь, питает электромотор, вращающий колеса.