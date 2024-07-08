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Число электромобилей в Китае превысило 24 млн

Ведомости

Количество электромобилей в КНР на июль 2024 г. составило 24,7 млн, сообщило министерство общественной безопасности КНР, пишет Xinhua.

С начала года в стране было зарегистрировано 4,397 млн новых электромобилей, что является рекордным показателем. За первое полугодие 2024 г. электрокаров было зарегистрировано на 39,41% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

В КНР насчитывается 440 млн автомобилей, 345 млн из которых – легковые авто.

19 июня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отмечал, что лишь 12% опрошенных россиян хотели бы купить электромобиль, в то время как 47% респондентов отдали бы предпочтение машине с бензиновым двигателем.

Среди основных преимуществ электромобиля респонденты назвали экологичность, экономичность и бесшумность. В то же время 43% россиян заявили о неразвитой инфраструктуре и малом количестве заправок для такого транспорта.

Генеральный директор и совладелец стартапа «Электромобили мануфэкчуринг рус» («ЭМ-рус») Илья Рашкин говорил «Ведомостям», что компания до 2026 г. оснастит выпускаемый компанией электрофургон на базе «УАЗ профи» гибридной силовой установкой. «ЭМ-рус», по словам Рашкина, разрабатывает последовательный гибрид. Это автомобиль, в котором ДВС работает как генератор и заряжает тяговую батарею, а она, в свою очередь, питает электромотор, вращающий колеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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