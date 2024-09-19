Стоимость Lada Aura превысит 3 млн рублей
«Я сам поездил на нем, причем даже в полностью электрической версии. В принципе это очень хороший, современный, приемистый автомобиль. Я в основном слышу позитивные отзывы. Есть ряд штрихов, которые мы еще успеем доработать до старта производства. Но в целом автомобиль нравится», – отметил он.
«АвтоВАЗ» также разрабатывает «упрощенную версию» Lada Aura для такси, которая будет дешевле. По словам Соколова, в машинах будет другая отделка салона и аудиосистема.
ТАСС со ссылкой на «АвтоВАЗ» пишет, что стоимость базовой модели Lada Aura составит 2,6-2,8 млн руб.
Lada Aura создана на базе Lada Vesta. У автомобиля удлиненный кузов, салон сделан из натуральной кожи. Мощность двигателя машины составляет 122 л. с., объем – 1,8 л. Модель оснащена автоматической коробкой передач и премиальной аудиосистемой. Авто представили в июне 2023 г. на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи.
Новый седан уже протестировали президент РФ Владимир Путин и министр финансов Антон Силуанов. Глава государства положительно оценил Lada Aura. Силуанов заявил, что новая модель сможет заменить иностранные марки, на которых ездят чиновники. По его словам, сотрудники министерства готовы отказаться от своих служебных автомобилей в пользу Lada Aura.