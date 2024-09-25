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Средний чек на автотовары вырос на 30% с начала 2024 года

Ведомости

Автотовары и услуги автосервисов демонстрируют рост среднего чека на 15-30% за январь – август этого года, сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Средний чек на автотовары в автомагазинах вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6013 руб. Число продаж также увеличилось на 8%, оборот вырос на 38% год к году. Средний чек на покупки автотоваров онлайн вырос на 4% и составил 5638 руб.

С начала года средний чек на услуги автосервисов составил 3599 руб. (рост на 15%). Число покупок выросло на 14% по сравнению с 2023 г., оборот вырос на 28% год к году. Чаще всего клиенты покупали автозапчасти, масла и автохимию, аксессуары и дополнительные приспособления, оборудование. Среди услуг – шиномонтажные работы, автомойка, кузовной ремонт, техобслуживание, косметические работы.

Минпромторг в начале сентября сообщил, что в январе – августе 2024 г. в России было продано более 1,17 млн автомобилей в возрасте до трех лет, что на 52% больше показателей аналогичного периода 2023 г. (773 235 авто). Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 516 000 штук – на 32% больше показателей января – августа 2023 г. 

Объем рынка легковых машин составил 994 644 штук (на 63% больше показателей прошлого года), легких коммерческих автомобилей – 84 025 штук (больше на 37%), грузовых автомобилей – 81 326 штук (меньше на 10%), автобусов – 13 619 штук (больше на 12%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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