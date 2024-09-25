Средний чек на автотовары вырос на 30% с начала 2024 года

С начала года средний чек на услуги автосервисов составил 3599 руб. (рост на 15%). Число покупок выросло на 14% по сравнению с 2023 г., оборот вырос на 28% год к году. Чаще всего клиенты покупали автозапчасти, масла и автохимию, аксессуары и дополнительные приспособления, оборудование. Среди услуг – шиномонтажные работы, автомойка, кузовной ремонт, техобслуживание, косметические работы.