Производство Toyota Motor падает восьмой месяц подряд
В сентябре было произведено 826 556 автомобилей, что на 8% меньше по сравнению с аналогичными данными за 2023 г. Производство автомобилей в США сократилось на 14%, в Китае – на 19%.
Падение в США обусловлено приостановкой производства и поставок внедорожников Grand Highlander и Lexus TX из-за проблем с подушкой безопасности.
В КНР производитель продолжает испытывать сильное давление из-за активного перехода населения на электромобили, продаваемые китайскими брендами.
Toyota также сообщила о сокращении продаж на 7% в сентябре до 853 149 автомобилей. Продажи в США упали на 20%, в Китае – на 9%. В целом за первые девять месяцев текущего года Toyota продала 7,4 млн автомобилей, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно докладу Европейской ассоциации автопроизводителей (European Automobile Manufacturers` Association, ACEA), в Европе продолжается снижение продаж новых автомобилей. В сентябре в странах Евросоюза (ЕС) было реализовано 809 163 новых автомобиля, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. В августе продажи также упали на 18,3% в годовом выражении. Среди брендов наибольшее падение продаж (-27,1%) наблюдается у концерна Stellantis, который является вторым по величине европейским производителем автомобилей. У Renault Group снижение на 1,5%. При этом Volkswagen Group и BMW Group смогли нарастить продажи на 0,3% и 7,6% соответственно.