Производство Toyota Motor падает восьмой месяц подряд

Согласно докладу Европейской ассоциации автопроизводителей (European Automobile Manufacturers` Association, ACEA), в Европе продолжается снижение продаж новых автомобилей. В сентябре в странах Евросоюза (ЕС) было реализовано 809 163 новых автомобиля, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. В августе продажи также упали на 18,3% в годовом выражении. Среди брендов наибольшее падение продаж (-27,1%) наблюдается у концерна Stellantis, который является вторым по величине европейским производителем автомобилей. У Renault Group снижение на 1,5%. При этом Volkswagen Group и BMW Group смогли нарастить продажи на 0,3% и 7,6% соответственно.