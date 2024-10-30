Газета
Телеграм
Подкаст
/ Авто

Производство Toyota Motor падает восьмой месяц подряд

Ведомости

Производство компании Toyota Motor падает восьмой месяц подряд, сообщает Reuters со ссылкой на данные автопроизводителя.

В сентябре было произведено 826 556 автомобилей, что на 8% меньше по сравнению с аналогичными данными за 2023 г. Производство автомобилей в США сократилось на 14%, в Китае – на 19%.

Падение в США обусловлено приостановкой производства и поставок внедорожников Grand Highlander и Lexus TX из-за проблем с подушкой безопасности.

В КНР производитель продолжает испытывать сильное давление из-за активного перехода населения на электромобили, продаваемые китайскими брендами.

Toyota также сообщила о сокращении продаж на 7% в сентябре до 853 149 автомобилей. Продажи в США упали на 20%, в Китае – на 9%. В целом за первые девять месяцев текущего года Toyota продала 7,4 млн автомобилей, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно докладу Европейской ассоциации автопроизводителей (European Automobile Manufacturers` Association, ACEA), в Европе продолжается снижение продаж новых автомобилей. В сентябре в странах Евросоюза (ЕС) было реализовано 809 163 новых автомобиля, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. В августе продажи также упали на 18,3% в годовом выражении. Среди брендов наибольшее падение продаж (-27,1%) наблюдается у концерна Stellantis, который является вторым по величине европейским производителем автомобилей. У Renault Group снижение на 1,5%. При этом Volkswagen Group и BMW Group смогли нарастить продажи на 0,3% и 7,6% соответственно.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных